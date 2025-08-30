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Extreme highs and lows with tick prices - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для обозначения экстремумов с помощью линий. Ввод периода используется для определения самых высоких максимумов и самых низких минимумов за этот период. В этом индикаторе в анализе используются не только максимумы и минимумы (OHLC), но и цены покупки и продажи каждого бара. Для ограничения обработки определенным количеством баров используется показатель lookback.
Еще одна особенность этого индикатора - не рисовать на участках прорыва структуры (прорыв текущего предполагаемого более высокого максимума или более низкого минимума), заставляя участки линий исчезать в эти периоды. Таким образом, индикатор будет отображать линии только на реальных зонах поддержки и сопротивления. Эта функция управляется входом, поэтому, если вы хотите, она будет отображать линии на экстремальных ценах, а также отображать наклон линий, когда рынок имеет тенденцию к росту или падению.
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Что нового в версии 2.0
- Используется оптимизация, при которой учитываются только тики текущего бара. Это означает, что индикатор может беспрепятственно работать на более высоких таймфреймах
- Удалены ненужные буферы
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53354
Этот индикатор отображает текущие события на графике и позволяет экспортировать календарь в архивы для бэктестинга, автоматически исправляя временные расхождения между историей баров и историей событий. Это улучшенная версия индикатора CalendarMonitorCached из книги по алготрейдингу.simple mt5 trade copier
Это копировальный шаблон
Квантовая система - Использует квантовые состояния и вероятности для принятия решений.Адаптивная ТПП
Adaptive CCI - Commodity Channel Index с динамически настраиваемыми верхней и нижней границами в зависимости от волатильности рынка. Отказ от фиксированных пороговых значений (например, 100/-100) за счет использования EMA-сглаженных пиков и впадин, что обеспечивает более надежные сигналы перекупленности/перепроданности, адаптированные к текущей волатильности каждого актива. Идеально подходит для определения высоковероятных точек разворота с адаптивными уровнями подтверждения.