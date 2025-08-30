Индикатор для обозначения экстремумов с помощью линий. Ввод периода используется для определения самых высоких максимумов и самых низких минимумов за этот период. В этом индикаторе в анализе используются не только максимумы и минимумы (OHLC), но и цены покупки и продажи каждого бара. Для ограничения обработки определенным количеством баров используется показатель lookback.

Еще одна особенность этого индикатора - не рисовать на участках прорыва структуры (прорыв текущего предполагаемого более высокого максимума или более низкого минимума), заставляя участки линий исчезать в эти периоды. Таким образом, индикатор будет отображать линии только на реальных зонах поддержки и сопротивления. Эта функция управляется входом, поэтому, если вы хотите, она будет отображать линии на экстремальных ценах, а также отображать наклон линий, когда рынок имеет тенденцию к росту или падению.





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Что нового в версии 2.0

- Используется оптимизация, при которой учитываются только тики текущего бара. Это означает, что индикатор может беспрепятственно работать на более высоких таймфреймах

- Удалены ненужные буферы



