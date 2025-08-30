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Индикаторы

Extreme highs and lows with tick prices - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Индикатор для обозначения экстремумов с помощью линий. Ввод периода используется для определения самых высоких максимумов и самых низких минимумов за этот период. В этом индикаторе в анализе используются не только максимумы и минимумы (OHLC), но и цены покупки и продажи каждого бара. Для ограничения обработки определенным количеством баров используется показатель lookback.

Еще одна особенность этого индикатора - не рисовать на участках прорыва структуры (прорыв текущего предполагаемого более высокого максимума или более низкого минимума), заставляя участки линий исчезать в эти периоды. Таким образом, индикатор будет отображать линии только на реальных зонах поддержки и сопротивления. Эта функция управляется входом, поэтому, если вы хотите, она будет отображать линии на экстремальных ценах, а также отображать наклон линий, когда рынок имеет тенденцию к росту или падению.


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Что нового в версии 2.0

- Используется оптимизация, при которой учитываются только тики текущего бара. Это означает, что индикатор может беспрепятственно работать на более высоких таймфреймах

- Удалены ненужные буферы


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53354

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

Этот индикатор отображает текущие события на графике и позволяет экспортировать календарь в архивы для бэктестинга, автоматически исправляя временные расхождения между историей баров и историей событий. Это улучшенная версия индикатора CalendarMonitorCached из книги по алготрейдингу.

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Квантовая система - Использует квантовые состояния и вероятности для принятия решений.

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Adaptive CCI - Commodity Channel Index с динамически настраиваемыми верхней и нижней границами в зависимости от волатильности рынка. Отказ от фиксированных пороговых значений (например, 100/-100) за счет использования EMA-сглаженных пиков и впадин, что обеспечивает более надежные сигналы перекупленности/перепроданности, адаптированные к текущей волатильности каждого актива. Идеально подходит для определения высоковероятных точек разворота с адаптивными уровнями подтверждения.