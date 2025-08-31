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- 概述
自适应 CCI 指标彻底改变了传统的商品通道指数，它以适应当前市场波动的动态调整上下限取代了固定阈值（100/-100）。该指标不使用在不同资产和市场条件下效果不佳的任意水平，而是根据实际价格行为自动计算最佳超买和超卖水平。
- 主要特点
动态阈值调整：使用检测到的波峰和波谷的指数移动平均值 (EMA)，自动调整上下限以适应市场波动性基于波动率的平滑处理：根据 ATR（平均真实波动范围）调整响应速度，在高波动率时更加敏感，在低波动率时更加稳定不再出现错误信号：消除横盘市场中产生的信号，因为传统 CCI 会给出错误的超买/超卖读数特定资产校准：无需手动调整阈值，即可为任何资产提供最佳效果与策略测试仪兼容： 在实时交易和历史回溯测试中均可正常运行
- 工作原理
- 峰值/穿透监测：跟踪阈值交叉之间的 CCI 值
- 基于 EMA 的调整：使用指数移动平均线平滑动态阈值
- 波动性调整： 根据当前市场波动性自动修改 EMA 平滑因子
- 实时更新：随着新价格数据的到来不断更新阈值
- 如何使用
超买条件：当 CCI 穿过动态上限（红线）时超卖条件： CCI低于动态下限（绿线）反转信号：当 CCI 离开超买/超卖区域时，寻找价格反转信号趋势确认：与价格走势一起使用，以获得更高的入场概率
- 输入
CCI_Period：CCI 计算周期（默认值：14）--增加可获得更多平滑效果BaseThreshold：峰值/谷底检测的基本阈值（默认值：100）EMA_Smoothing：EMA 平滑因子（0.1-0.3，默认值：0.2）- 数值越大，反应越快ATR_Period： 波动率测量的 ATR 周期（默认值：14）波动率因子： 波动率调整因子（默认值：0.5）
- 交易策略
反转交易：当 CCI 穿过动态下限后价格向上反转时做多趋势跟踪：用作确认 - 仅在 CCI 不处于超买/超卖区域时进行趋势交易背离检测： 利用动态阈值查找价格与CCI之间的背离情况多时间框架分析：在较高的时间框架上分析 趋势方向，在较低的时间框架上分析入场情况
- 专业提示
- 对于**高波动性资产**（加密货币、英镑对）：将基础阈值提高到 110-120- 对于**低波动性资产**（主要外汇货币对）：将基础阈值降至 90-100- 与价格走势 相结合，获得更高的概率信号- 在 H1 和更高的时间框架上效果最佳，但也可通过调整参数在较低的时间框架上使用- 在不同的市场环境下，动态阈值比固定阈值提供更好的信号质量
- 为何优于传统 CCI
传统 CCI 使用固定阈值（100/-100），在某些市场中效果很好，但在其他市场中效果不佳。自适应 CCI 通过以下方式解决了这一基本限制：- 自动调整以适应每种资产独特的波动特征- 减少横盘市场中的错误信号- 在趋势市场中保持敏感性- 提供与统计相关的超买/超卖水平
该指标是广泛研究和测试的结果，旨在创建一个更智能的经典 CCI 版本，能够真正适应不断变化的市场条件，而不是强迫市场去适应任意的阈值。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/62155
Extreme highs and lows with tick prices
标记极端最高价和最低价 (OHLC) 以及极端买入价和卖出价Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History
该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。
之字形波形尺寸
修改后的标准 ZigZag 指标，增加了以点为单位的波长信息、级别和不同的警报逻辑分形 CCI 过滤器
带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。