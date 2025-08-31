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指标

自适应 CCI - MetaTrader 5脚本

Josemir Da Silva Dias
Josemir Da Silva Dias

Josemir Da Silva Dias

Programador, pai, agnóstico e com fortes tendências de virar a direita.
Um cara curioso o tempo todo e na eterna dúvida sobre quase tudo.
2 代码
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自适应 CCI - 动态商品通道指数


  • 概述
自适应 CCI 指标彻底改变了传统的商品通道指数，它以适应当前市场波动的动态调整上下限取代了固定阈值（100/-100）。该指标不使用在不同资产和市场条件下效果不佳的任意水平，而是根据实际价格行为自动计算最佳超买和超卖水平。
  • 主要特点
动态阈值调整：使用检测到的波峰和波谷的指数移动平均值 (EMA)，自动调整上下限以适应市场波动性
基于波动率的平滑处理：根据 ATR（平均真实波动范围）调整响应速度，在高波动率时更加敏感，在低波动率时更加稳定
不再出现错误信号：消除横盘市场中产生的信号，因为传统 CCI 会给出错误的超买/超卖读数
特定资产校准：无需手动调整阈值，即可为任何资产提供最佳效果
与策略测试仪兼容： 在实时交易和历史回溯测试中均可正常运行
  • 工作原理
    1. 峰值/穿透监测：跟踪阈值交叉之间的 CCI 值
    2. 基于 EMA 的调整：使用指数移动平均线平滑动态阈值
    3. 波动性调整： 根据当前市场波动性自动修改 EMA 平滑因子
    4. 实时更新：随着新价格数据的到来不断更新阈值
  • 如何使用
超买条件：当 CCI 穿过动态上限（红线）时
超卖条件： CCI低于动态下限（绿线）
反转信号：当 CCI 离开超买/超卖区域时，寻找价格反转信号
趋势确认：与价格走势一起使用，以获得更高的入场概率
  • 输入
CCI_Period：CCI 计算周期（默认值：14）--增加可获得更多平滑效果
BaseThreshold：峰值/谷底检测的基本阈值（默认值：100）
EMA_Smoothing：EMA 平滑因子（0.1-0.3，默认值：0.2）- 数值越大，反应越快
ATR_Period： 波动率测量的 ATR 周期（默认值：14）
波动率因子： 波动率调整因子（默认值：0.5）
  • 交易策略
反转交易：当 CCI 穿过动态下限后价格向上反转时做多
趋势跟踪：用作确认 - 仅在 CCI 不处于超买/超卖区域时进行趋势交易
背离检测： 利用动态阈值查找价格与CCI之间的背离情况
多时间框架分析：在较高的时间框架上分析 趋势方向，在较低的时间框架上分析入场情况
  • 专业提示
- 对于**高波动性资产**（加密货币、英镑对）：将基础阈值提高到 110-120
- 对于**低波动性资产**（主要外汇货币对）：将基础阈值降至 90-100
- 与价格走势 相结合，获得更高的概率信号
- 在 H1 和更高的时间框架上效果最佳，但也可通过调整参数在较低的时间框架上使用
- 在不同的市场环境下，动态阈值比固定阈值提供更好的信号质量
  • 为何优于传统 CCI
传统 CCI 使用固定阈值（100/-100），在某些市场中效果很好，但在其他市场中效果不佳。自适应 CCI 通过以下方式解决了这一基本限制：
- 自动调整以适应每种资产独特的波动特征
- 减少横盘市场中的错误信号
- 在趋势市场中保持敏感性
- 提供与统计相关的超买/超卖水平

该指标是广泛研究和测试的结果，旨在创建一个更智能的经典 CCI 版本，能够真正适应不断变化的市场条件，而不是强迫市场去适应任意的阈值。

由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/62155

Extreme highs and lows with tick prices Extreme highs and lows with tick prices

标记极端最高价和最低价 (OHLC) 以及极端买入价和卖出价

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

该指标可在图表上显示当前事件，并可将日历导出到档案中进行回溯测试，自动修正历史条形图与历史事件之间的时间差。这是算法交易书籍中 CalendarMonitorCached 指标的改进版。

之字形波形尺寸 之字形波形尺寸

修改后的标准 ZigZag 指标，增加了以点为单位的波长信息、级别和不同的警报逻辑

分形 CCI 过滤器 分形 CCI 过滤器

带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。