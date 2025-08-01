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Индикаторы

ZigZag WaveSize - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Просмотров:
1333
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Развитие предыдущей версии индикатора ZigZag WaveSize MT4
 








Общие улучшения:

  • Адаптация кода под MetaTrader 5

  • Оптимизирована работа с графическими объектами

Новое:

  • Горизонтальные уровни на экстремумах

  • Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки

  • Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой)

  • Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям

  • Настройка меток и функционал: количество, внешний вид, удаление старых меток

  • Оповещения о пробое структуры (BoS)

  • Оповещения о смене характера движения (ChoCH)

Оптимизация:

  • Исправление логики обновления экстремумов

  • Динамическое обновление новых объектов

  • Снижение нагрузки при появлении баров

  • Централизованная система лейблов

Исправления:

  • Устранён выход за границы массивов

  • Корректное позиционирование меток

  • Удалены дублирующие параметры


    Проверка изменения времени сервера в связи с переходом на летнее время Проверка изменения времени сервера в связи с переходом на летнее время

    К сожалению, мне пришлось осознать, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к переключению времени на сервере, чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого каждый может проверить своего брокера.

    Forex news events reaction EA: An mql5 calendar introduction. Forex news events reaction EA: An mql5 calendar introduction.

    MQL5-советник, который реагирует на важные новостные события на рынке Форекс с помощью MQL5-календаря. Он определяет новости, связанные с инфляцией (CPI/PPI) и решениями по процентным ставкам, и выставляет пробойные сделки с отложенными ордерами. Идеально подходит для трейдеров, желающих автоматизировать стратегии на основе новостей. (Это только начальная версия)

    Zigzag fibo oscillator Zigzag fibo oscillator

    Продвинутый зигзаг MetaQuotes с режимом осциллятора, отслеживанием ног текущего бара, фиб-уровнями и динамическим масштабированием

    Checking the server time changes due to the daylight saving time (DST) changeover Checking the server time changes due to the daylight saving time (DST) changeover

    К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к смене времени на сервере из-за перехода на летнее время (DST), чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого любой может проверить своего брокера.