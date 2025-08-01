К сожалению, мне пришлось осознать, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к переключению времени на сервере, чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого каждый может проверить своего брокера.

MQL5-советник, который реагирует на важные новостные события на рынке Форекс с помощью MQL5-календаря. Он определяет новости, связанные с инфляцией (CPI/PPI) и решениями по процентным ставкам, и выставляет пробойные сделки с отложенными ордерами. Идеально подходит для трейдеров, желающих автоматизировать стратегии на основе новостей. (Это только начальная версия)