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ZigZag WaveSize - индикатор для MetaTrader 5
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Общие улучшения:
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Адаптация кода под MetaTrader 5
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Оптимизирована работа с графическими объектами
Новое:
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Горизонтальные уровни на экстремумах
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Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки
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Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой)
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Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям
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Настройка меток и функционал: количество, внешний вид, удаление старых меток
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Оповещения о пробое структуры (BoS)
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Оповещения о смене характера движения (ChoCH)
Оптимизация:
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Исправление логики обновления экстремумов
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Динамическое обновление новых объектов
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Снижение нагрузки при появлении баров
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Централизованная система лейблов
Исправления:
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Устранён выход за границы массивов
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Корректное позиционирование меток
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Удалены дублирующие параметры
К сожалению, мне пришлось осознать, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к переключению времени на сервере, чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого каждый может проверить своего брокера.Forex news events reaction EA: An mql5 calendar introduction.
MQL5-советник, который реагирует на важные новостные события на рынке Форекс с помощью MQL5-календаря. Он определяет новости, связанные с инфляцией (CPI/PPI) и решениями по процентным ставкам, и выставляет пробойные сделки с отложенными ордерами. Идеально подходит для трейдеров, желающих автоматизировать стратегии на основе новостей. (Это только начальная версия)
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К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к смене времени на сервере из-за перехода на летнее время (DST), чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого любой может проверить своего брокера.