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Zigzag fibo oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Conor McnamaraI started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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Это причудливая версия Zigzag, основанная на алгоритме MetaQuotes.
Вот некоторые отличия и усовершенствования:
- Зигзаг имеет два режима "Осциллятор" и "HighLow". Режим осциллятора показывает визуальное колебание колебаний зигзага, хотя это не настоящий осциллятор и у него нет фиксированного диапазона.
Крайний минимум становится значением символьной точки, а крайний максимум - максимумом, как обычно в этом режиме.
- Режим HighLow учитывает цены экстремальных максимумов и минимумов (как это делает обычный Zigzag). Добавляются уровни коррекции Фибоначчи, при этом уровни динамически масштабируются таким образом, что визуально они остаются на месте. Невозможно адекватно масштабировать ценовой график, когда цены могут сильно различаться по величине с течением времени, поэтому динамическое масштабирование Зигзага в этом режиме применяется только к последней экстремальной цене свинга и текущей экстремальной цене свинга.
- В каждом из режимов рисуется текущая нога, даже если она еще не подтверждена, и она будет отслеживать цену, указанную во входных данных. Есть выбор, какую цену отслеживать - open, close, high, low, weighted или typical - для текущего бара.
Идея рисования текущей неподтвержденной ноги заключается в том, чтобы помочь увидеть, что происходит в реальном времени, и для этого к текущей ноге тщательно применяется цвет.
Когда восходящая нога находится в процессе подтверждения, она окрашивается в синий цвет, если цена бычья, и в серый цвет при каждом медвежьем расхождении.
Когда нисходящая нога находится в процессе подтверждения, она окрашивается в красный цвет, если цена медвежья, и в серый цвет при каждом бычьем расхождении.
Чтобы помочь отобразить цвет тренда неподтвержденной ноги с помощью ценового действия в реальном времени, также проверяется объем. Бычий цвет отменяет цвет текущей ноги, если есть значительный бычий объем, и точно так же медвежий цвет отменяет цвет текущей ноги, если есть значительный медвежий объем.
Выложена версия 1.01. Замечены и исправлены некоторые ошибки.
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Выложена версия 1.02. Больше возможностей для настройки масштаба, некоторые незначительные улучшения, теперь можно переключать уровни волокон, улучшено отслеживание направления цены при неподтвержденной ноге в режиме осциллятора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55071
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