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之字形波形尺寸 - MetaTrader 5脚本

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
問候，朋友們！
我用 mql4 和 mql5 寫。 在我的市場上你會發現各種各樣的產品，每天我都會開發一些新東西，我會研究一些東西。 新的指標和顧問將在不久的將來出現。
請參閱 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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开发前一版本的ZigZag WaveSize MT4 指标








整体改进：

  • 代码适应 MetaTrader 5

  • 优化了图形对象的工作

新功能

  • 极值水平线

  • 选择水平线类型：水平线/光束/截面

  • 液体水平过滤器（不受价格影响）

  • 突破缓冲：设置对虚假突破的敏感度

  • 标签定制和功能：数量、外观、删除旧标签

  • 结构分解警报 (BoS)

  • 运动形态变化警报 (ChoCH)

优化：

  • 修复极值更新逻辑

  • 动态更新新对象

  • 减少条形图出现时的负载

  • 集中标签系统

修复

  • 修正了阵列超限

  • 正确定位标签

  • 删除了重复的参数


    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/62147

    自适应 CCI 自适应 CCI

    自适应 CCI - 商品通道指数，可根据市场波动动态调整上限和下限。通过使用 EMA 平滑波峰和波谷，消除了固定阈值（如 100/-100），根据每种资产当前的波动性提供更可靠的超买/超卖信号。通过自适应确认水平，完美识别高概率反转点。

    Extreme highs and lows with tick prices Extreme highs and lows with tick prices

    标记极端最高价和最低价 (OHLC) 以及极端买入价和卖出价

    分形 CCI 过滤器 分形 CCI 过滤器

    带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。

    Hammer Indicator Hammer Indicator

    上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。