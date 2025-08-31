自适应 CCI - 商品通道指数，可根据市场波动动态调整上限和下限。通过使用 EMA 平滑波峰和波谷，消除了固定阈值（如 100/-100），根据每种资产当前的波动性提供更可靠的超买/超卖信号。通过自适应确认水平，完美识别高概率反转点。

带 CCI 过滤器的分形 - 该指标将传统分形与 CCI 过滤器相结合，以减少错误信号。当 CCI 高于配置阈值时，在蜡烛上方显示红色箭头，表示看涨分形（卖出）；当 CCI 低于负阈值时，在蜡烛下方显示绿色箭头，表示看跌分形（买入）。非常适合识别反转点，可靠性更高。

上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。