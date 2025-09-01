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带 CCI 过滤器的分形
- 说明
该指标通过添加基于商品通道指数（CCI）的智能过滤器来增强经典的分形指标。标准分形指标会产生许多错误信号，尤其是在横盘市场中，而该版本只在 CCI 确认运动强度时才显示信号，从而大大提高了信号成功率。
- 主要功能
- CCI 智能过滤器：只有当 CCI 达到极端水平，确认运动强度时，才会显示分形信号
- 时间精确性：CCI 值精确用于信号蜡烛线，而非确认蜡烛线
- 灵活配置：CCI 周期和过滤阈值完全可配置
- 清晰可视化：蜡烛图上方的红色箭头表示卖出信号，下方的绿色箭头表示买入信号
- 适用于所有时间框架：可在真实模式和策略测试仪中正确运行
- 如何使用
- 卖出信号：当蜡烛上方出现红色箭头时，表示已确认看涨分形，且 CCI 高于临界值。
- 买入信号：当绿色箭头出现在蜡烛图下方时，表示已确认看跌分形，CCI 低于负阈值。
- 确认：为提高可靠性，请等待确认蜡烛收盘后再进入交易。
- 输入
- CCI_Period：CCI 周期（默认：7）--根据您的策略调整- CCI_阈值：用于过滤分形的 CCI 阈值（默认值：110）--提高阈值可获得更罕见、更可靠的信号
- 使用提示
- 反转操作：使用 CCI_Threshold = 100-110- 趋势交易：结合长期移动平均线- 在剧烈波动的市场中： 增加 CCI_阈值以减少错误信号- 在横盘市场中： 降低 CCI_Period 以提高灵敏度
- 注意事项
- 该指标不会重绘--在必要的蜡烛收盘后确认信号- 信号精确绘制在分形发生的蜡烛线上，并在同一蜡烛线上检查 CCI- 基于分形检测的正确数学逻辑（5 根蜡烛线进行确认）
该指标是 Joy 和 Qwen 合作的成果，利用具有统计意义的 CCI 过滤器增强了传统的分形方法。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/62145
之字形波形尺寸
修改后的标准 ZigZag 指标，增加了以点为单位的波长信息、级别和不同的警报逻辑自适应 CCI
自适应 CCI - 商品通道指数，可根据市场波动动态调整上限和下限。通过使用 EMA 平滑波峰和波谷，消除了固定阈值（如 100/-100），根据每种资产当前的波动性提供更可靠的超买/超卖信号。通过自适应确认水平，完美识别高概率反转点。
Hammer Indicator
上面的代码是一个 "锤形 "指标，用于检测 MetaTrader 5 图表上的烛台锤形（看涨和看跌）和倒锤形（看涨和看跌）。该指标根据可调参数计算蜡烛芯的大小和比例，从而识别价格反转形态：最大比率（MaxRatioShortWick）、最小比率（MinRatioLongWick）和最小蜡烛尺寸（MinCandleSize）。检测到形态时，指标会根据形态的方向，在蜡烛最低价或最高价附近显示一个彩色箭头。代码还包括在指标初始化或停止时自动创建和删除对象的函数。Smart Fibonacci
SmartFibo 是一款功能强大的 MQL5 自定义指标，可根据 ZigZag 算法自动绘制斐波那契回撤和扩展水平，是 ABCD 形态交易的理想选择。它同时支持 "芯到芯 "和 "体到体 "的斐波纳契计算，因此适用于各种交易策略，包括日元货币对。