修改后的标准 ZigZag 指标，增加了以点为单位的波长信息、级别和不同的警报逻辑

自适应 CCI - 商品通道指数，可根据市场波动动态调整上限和下限。通过使用 EMA 平滑波峰和波谷，消除了固定阈值（如 100/-100），根据每种资产当前的波动性提供更可靠的超买/超卖信号。通过自适应确认水平，完美识别高概率反转点。