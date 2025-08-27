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主要功能
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显示服务器时间（而非本地时间），以便准确监控市场。
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可定制文本颜色和字体大小，实现无缝图表集成。
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可选的每日符号变化可视化（% 变化）。
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经过优化，CPU 使用率最低，确保性能流畅。
输入参数：
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显示每日变化（真/假）
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字体大小
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文本颜色
设计简洁、高效，是需要可靠服务器时间跟踪的交易者的理想之选。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61994
Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views)
这是一款自动智能交易系统，可执行流行的基于 MACD 的策略，该策略在 YouTube 病毒视频中的观看次数超过 350 万。结合 MACD 交叉、200 MA 趋势过滤和支撑/阻力检测。SUPERMACBOT
SUPERMACBOT 是一款全自动交易机器人，它将移动平均线交叉策略与 MACD 指标的强大功能相结合，提供精确可靠的交易信号。该智能交易系统可在所有符号和时间框架上无缝运行，为交易者在各种市场条件下提供多功能性和适应性。
Comment
在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。Volume weighted line chart with smoothing
更平滑的折线图，剔除了大量市场噪音，并在公式中使用了成交量