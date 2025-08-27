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ServerTime - MetaTrader 5脚本

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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主要功能

  • 显示服务器时间（而非本地时间），以便准确监控市场。

  • 可定制文本颜色和字体大小，实现无缝图表集成。

  • 可选的每日符号变化可视化（% 变化）。

  • 经过优化，CPU 使用率最低，确保性能流畅。

输入参数：

  • 显示每日变化（真/假）

  • 字体大小

  • 文本颜色

设计简洁、高效，是需要可靠服务器时间跟踪的交易者的理想之选。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61994

Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views) Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views)

这是一款自动智能交易系统，可执行流行的基于 MACD 的策略，该策略在 YouTube 病毒视频中的观看次数超过 350 万。结合 MACD 交叉、200 MA 趋势过滤和支撑/阻力检测。

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在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。

Volume weighted line chart with smoothing Volume weighted line chart with smoothing

更平滑的折线图，剔除了大量市场噪音，并在公式中使用了成交量