这是一款自动智能交易系统，可执行流行的基于 MACD 的策略，该策略在 YouTube 病毒视频中的观看次数超过 350 万。结合 MACD 交叉、200 MA 趋势过滤和支撑/阻力检测。

SUPERMACBOT 是一款全自动交易机器人，它将移动平均线交叉策略与 MACD 指标的强大功能相结合，提供精确可靠的交易信号。该智能交易系统可在所有符号和时间框架上无缝运行，为交易者在各种市场条件下提供多功能性和适应性。