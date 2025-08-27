SUPERMACBOT - это полностью автоматизированный торговый робот, который сочетает в себе мощь стратегии пересечения скользящих средних с индикатором MACD для получения точных и надежных торговых сигналов. Этот советник разработан для бесперебойной работы на всех инструментах и таймфреймах, обеспечивая универсальность и адаптивность для трейдеров в различных рыночных условиях.

Для упрощения процесса конвертации индикаторов и советников MT4 в MT5 была разработана новая библиотека интерфейсов. Эта библиотека поддерживает большинство функций MetaTrader 4, предлагая разработчикам унифицированное решение для кросс-платформенной совместимости.