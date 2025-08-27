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Popular MACD Strategy from Viral YouTube Video (3.5M+ Views) - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник основан на стратегии пересечения MACD с фильтрацией тренда и подтверждением поддержки/сопротивления. Логика построена в соответствии с наиболее распространенной интерпретацией подобных стратегий, с использованием стандартных индикаторов. Код изобилует комментариями, пошагово объясняющими каждую строчку кода.
Компоненты стратегии просты:
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MACD Crossovers: стандартные настройки MACD (Fast: 12, Slow: 26, Signal: 9) используются для обнаружения импульсных сдвигов:
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Фильтр тренда: 200-периодная скользящая средняя фильтрует сделки: разрешены только покупки выше MA, и продажи, если цена ниже MA.
- Условия поддержки/сопротивления: сделки разрешены только в том случае, если цена недавно коснулась ключевого уровня поддержки или сопротивления. Эти уровни определяются с помощью пользовательского индикатора SupportResistance (включен как внешняя зависимость), основанного на относительных максимумах/минимумах последних 10 и 20 свечей.
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Окно валидности сигнала: чтобы не пропустить сетапы из-за несовпадения времени, советник использует настраиваемое временное окно для "запоминания" сигналов поддержки/сопротивления и MACD (параметр SignalValidity).
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Управление рисками: Стоп-лосс устанавливается на фиксированное количество пунктов (задается пользователем) от 200 MA. а тейк-профит автоматически рассчитывается как 1,5× расстояние до стоп-лосса.
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|SignalValidity (int)
|Количество свечей, в течение которых сигнал остается действительным после появления (по умолчанию: 7)
|Lotsize (double)
|Торговый объем для каждого ордера
|SLPointDistanceFromMA (int)
|Расстояние (в пунктах) между МА и уровнем стоп-лосса
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61998
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