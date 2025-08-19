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Moving Price Line Indicator MT5 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个简单的指标可以轻松找出价格何时到达任何蜡烛图或时间框架上的特定时间。这对于那些希望轻松检测价格何时到达某一特定时间的人来说非常有用，例如，如果您正在等待价格到达某一特定时间，可能是在任何市场时段或时区。如果您想在上午 9:00 或您选择的任何时间进行交易，您可以使用该指标，它会显示价格到达的时间。
最新更新 Vs.1.1：
您可以更改线的宽度、线的颜色、时间文本以及您希望时间与当前蜡烛线的距离。
希望您喜欢使用该指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61644
Creat Button Close BuySell On Chart
适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 脚本，可添加两个按钮来关闭当前符号的所有买入或卖出仓位。SuperTrend_Enhanced
超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。
Boom Index Spike Pattern
该 MetaTrader 5 (MT5) 自定义指标 boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5 可检测图表上的特定看涨尖峰形态，并使用矩形和水平线标记进入区域。一旦价格返回（"缓解"）入口水平，入口线就会缩短至缓解点。CBitBuffer Class - Data Serialization in MQL5
用于在缓冲区中读写单个比特或比特序列的类。