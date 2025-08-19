超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。

适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 脚本，可添加两个按钮来关闭当前符号的所有买入或卖出仓位。

该 MetaTrader 5 (MT5) 自定义指标 boomSpikeBoxMitigationFinal.mq5 可检测图表上的特定看涨尖峰形态，并使用矩形和水平线标记进入区域。一旦价格返回（"缓解"）入口水平，入口线就会缩短至缓解点。

用于在缓冲区中读写单个比特或比特序列的类。