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Symbol Swap Panel Utility - эксперт для MetaTrader 5
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Описание:
Эта утилита идеально подходит для активных трейдеров и аналитиков, которым требуется оптимизированный подход к управлению символами и записями Market Watch, предлагая практичное решение для сохранения концентрации и эффективности в быстро меняющейся торговой среде.
***ПРИМЕЧАНИЕ***:
Чтобы настроить изображение кнопки в утилите Symbol Swap Panel, выполните следующие действия:
- Поместите собственное изображение в формате BMP (24-битный формат) в папку MQL5/Images.
- Модифицируйте код, чтобы он ссылался на ваше собственное изображение, изменив путь к ресурсам так, чтобы он указывал на новый файл изображения.
- Убедитесь, что изображение правильно отформатировано и путь к нему точен, чтобы избежать ошибок при компиляции.
Это позволит пользователям персонализировать панель, используя собственные изображения кнопок.
Ссылка на продукт:
MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/122618
MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/122620
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55006
К сожалению, я обнаружил, что некоторые брокеры немного небрежно относятся к смене времени на сервере из-за перехода на летнее время (DST), чего я не ожидал и что меня очень удивило. Вот скрипт, с помощью которого любой может проверить своего брокера.Zigzag fibo oscillator
Продвинутый зигзаг MetaQuotes с режимом осциллятора, отслеживанием ног текущего бара, фиб-уровнями и динамическим масштабированием
Set Auto TP and SL: Функция "Set Auto TP and SL" (Take Profit и Stop Loss) - важнейший инструмент любой торговой стратегии, предназначенный для автоматизации управления риском и вознаграждением. Она позволяет трейдерам определять фиксированные ценовые уровни, на которых сделка должна быть автоматически закрыта для обеспечения прибыли (TP) или ограничения убытков (SL), устраняя необходимость постоянного ручного контроля. Когда эта функция включена, каждая открытая вами позиция будет автоматически включать предопределенные уровни Take Profit и Stop Loss на основе ваших пользовательских параметров, таких как определенное количество пунктов, процент от баланса или технические уровни. Это не только экономит время, но и гарантирует, что ваши сделки будут защищены от внезапных движений рынка и принятия эмоциональных решений.Monthly VWAP
Monthly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это важный индикатор MQL5, который рассчитывает и отображает средневзвешенную цену по объему за каждый торговый месяц. Это мощный инструмент для понимания долгосрочного настроения рынка, определения ключевой справедливой стоимости за месяц и принятия стратегических решений.