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Индикаторы

ADX Indicator (MQL5) - индикатор для MetaTrader 5

Satnam Singh
Satnam Singh

Satnam Singh

1 код 3 комментария
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Этот индикатор ADX Smoothed предлагает значительные улучшения по сравнению с традиционными реализациями. Основные усовершенствования включают:

  • Надежное предотвращение ошибок с помощью комплексной проверки границ для устранения ошибок, выходящих за пределы массива
  • Оптимизированная производительность с использованием эффективного управления буфером и методов сбора данных
  • Надежная логика вычислений с отказоустойчивой индексацией и правильной инициализацией
  • Ресурсосберегающий дизайн с правильным управлением дескрипторами и распределением памяти
  • Современная структура MQL5 с использованием специальных свойств индикаторов и типизированных назначений буферов


В результате этих улучшений получился более стабильный, эффективный и ремонтопригодный индикатор, отвечающий профессиональным торговым стандартам и сохранивший при этом аналитическую ценность основного алгоритма сглаживания ADX.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59342

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Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.

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