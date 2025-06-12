Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.

Советник RSI - это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для платформы MetaTrader 5 (MT5). Этот советник использует индекс относительной силы (RSI) для определения сигналов на покупку и продажу, включает в себя управление рисками, частичное закрытие позиций и ограничения по времени торговли для оптимизации торговых результатов.