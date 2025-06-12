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ADX Indicator (MQL5) - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор ADX Smoothed предлагает значительные улучшения по сравнению с традиционными реализациями. Основные усовершенствования включают:
- Надежное предотвращение ошибок с помощью комплексной проверки границ для устранения ошибок, выходящих за пределы массива
- Оптимизированная производительность с использованием эффективного управления буфером и методов сбора данных
- Надежная логика вычислений с отказоустойчивой индексацией и правильной инициализацией
- Ресурсосберегающий дизайн с правильным управлением дескрипторами и распределением памяти
- Современная структура MQL5 с использованием специальных свойств индикаторов и типизированных назначений буферов
В результате этих улучшений получился более стабильный, эффективный и ремонтопригодный индикатор, отвечающий профессиональным торговым стандартам и сохранивший при этом аналитическую ценность основного алгоритма сглаживания ADX.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59342
Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.RSI Expert Advisor - Automated Trading Tool Based on RSI
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