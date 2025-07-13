Pinbar Detector 是一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

Pinbar Detector 是一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

EXSR.mq5：一款反趋势 MT5 EA，结合 RSI(14) 极值、布林带突破和反转烛台，捕捉反转信号，以固定的 SL/TP 对每个符号进行一次交易。