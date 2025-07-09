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Partial close Sell Orders - MetaTrader 5脚本
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该脚本的主要目的是关闭部分未结卖单（已获利），让其他运行中的订单以目标利润关闭。执行后的信息请查看专家选项卡。
如何使用此脚本：
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输入参数：
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ClosePercentage（平仓百分比）：您想平仓的每个卖出仓位的百分比（0-100
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滑点：允许的最大滑点（以点为单位
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CommentText（注释文本）：如果只想关闭带有特定注释的仓位（所有卖出仓位留空
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特点
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可处理多个卖出头寸
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为剩余仓位保留止损和止盈水平
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验证最低成交量要求
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处理错误并提供反馈
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安装
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将代码复制到 MetaEditor
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编译（F7）
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脚本将出现在导航面板的 "脚本 "下
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将其拖到任何图表上执行
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注意
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该脚本将关闭指定百分比的所有卖出头寸，除非通过注释过滤
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该脚本使用 FOK（成交或卖出）执行类型，以确保一次性成交全部部分平仓头寸
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剩余仓位将保持原有的 SL/TP 水平
- 确保先在模拟账户中进行测试。
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60233
QQE MetaTrader 指标 - 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持多时间框架分析和上层时间框架显示。该指标可用于 MT4、MT5Telegram To MT5 Copier
TelegramToMT5 是一款 MetaTrader 5 智能交易系统，可在交易图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私聊的消息，从而在 Telegram 和 MT5 之间架起一座桥梁。只需创建一个 Telegram 机器人，将其添加到所需的频道/群组，然后让 EA 在图表上以注释的形式实时显示所有消息。
部分关闭有效买入指令的脚本检查和删除图表对象脚本
脚本