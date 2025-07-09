QQE MetaTrader 指标 - 或称 "定量定性估计"（Quantitative Qualitative Estimation），基于相当复杂的平滑 RSI 指标计算。因此，您会在单独的指标窗口中看到两条线--快速线和慢速线。还有一个重要的指标水平（50），用于信号。您可以为该指标启用文本、声音和电子邮件警报。该 QQE 实现支持多时间框架分析和上层时间框架显示。该指标可用于 MT4、MT5

TelegramToMT5 是一款 MetaTrader 5 智能交易系统，可在交易图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私聊的消息，从而在 Telegram 和 MT5 之间架起一座桥梁。只需创建一个 Telegram 机器人，将其添加到所需的频道/群组，然后让 EA 在图表上以注释的形式实时显示所有消息。