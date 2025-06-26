描述

该指标可识别图表上的看涨和看跌吞没烛台形态，并可选择用成交量来确认。当当前蜡烛的成交量超过前一根蜡烛的成交量时，该形态就会被认为更强、更可靠。用户可以选择是否应用该成交量确认过滤器。

外部输入：

BullishArrowColor（看涨箭头颜色）：标记看涨吞没形态的箭头颜色。

BearishArrowColor（看跌箭头颜色）：标记看跌吞没形态的箭头颜色。

UseVolumeFilter：启用或禁用成交量确认。

如何解释：

蜡烛下方向上的箭头表示看涨吞没形态，蜡烛上方向下的箭头表示看跌吞没形态。启用成交量确认后，只显示成交量增加的吞没形态。

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