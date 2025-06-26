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Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation - MetaTrader 5脚本

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento
Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

  • Computer Engineering and Independent MQL5 Developer 在  Freelance Developer
  • 巴西
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Computer Engineer and freelance developer specializing in algorithmic trading, data analysis, and backend development. I create custom MQL5 indicators, trading tools, and automations to help traders improve decision making.
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描述

该指标可识别图表上的看涨和看跌吞没烛台形态，并可选择用成交量来确认。当当前蜡烛的成交量超过前一根蜡烛的成交量时，该形态就会被认为更强、更可靠。用户可以选择是否应用该成交量确认过滤器。

外部输入：

  • BullishArrowColor（看涨箭头颜色）：标记看涨吞没形态的箭头颜色。

  • BearishArrowColor（看跌箭头颜色）：标记看跌吞没形态的箭头颜色。

  • UseVolumeFilter：启用或禁用成交量确认。

如何解释：
蜡烛下方向上的箭头表示看涨吞没形态，蜡烛上方向下的箭头表示看跌吞没形态。启用成交量确认后，只显示成交量增加的吞没形态。

插图

吞没形态指标 - 可视化图表示例

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59733

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