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Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation - MetaTrader 5脚本
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描述
该指标可识别图表上的看涨和看跌吞没烛台形态，并可选择用成交量来确认。当当前蜡烛的成交量超过前一根蜡烛的成交量时，该形态就会被认为更强、更可靠。用户可以选择是否应用该成交量确认过滤器。
外部输入：
-
BullishArrowColor（看涨箭头颜色）：标记看涨吞没形态的箭头颜色。
-
BearishArrowColor（看跌箭头颜色）：标记看跌吞没形态的箭头颜色。
-
UseVolumeFilter：启用或禁用成交量确认。
如何解释：
蜡烛下方向上的箭头表示看涨吞没形态，蜡烛上方向下的箭头表示看跌吞没形态。启用成交量确认后，只显示成交量增加的吞没形态。
插图
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59733
Intrabar Volume Flow
该指标可直观显示每个条形图中成交量随时间的变化情况。它以滚动柱状图格式显示刻度线成交量。A 3 line script that tells you how many bars are on your chart
一个脚本，当拖动到图表上时，就会像变魔术一样在专家窗口中打印出图表上的条数。
Trendline zigzag in qualitative channel
基于趋势线的顿奇安海峡动态演变风险管理和机器人技术的日常偏差
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