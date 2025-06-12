此 MQL5 自定义指标可检测价格行为与威严震荡指标 (AO) 之间的背离，从而发出潜在市场反转或持续的信号。它在图表上绘制买入/卖出箭头，将 AO 显示为柱状图，并绘制趋势线以突出显示背离。

RSI 专家顾问（EA）是为 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的自动交易工具。该 EA 利用相对强弱指数 (RSI) 来识别买入和卖出信号，并结合风险管理、部分平仓和交易时间限制来优化交易性能。