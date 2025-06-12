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该 ADX 平滑指标与传统实现方式相比有了显著改进。主要改进包括
- 强大的防错功能，通过全面的边界检查消除数组超出范围的错误
- 利用高效的缓冲区管理和数据采集技术优化性能
- 可靠的计算逻辑，具有故障安全索引和适当的初始化功能
- 以适当的句柄管理和内存分配为特色的资源节约型设计
- 现代 MQL5 结构利用专用指示器属性和类型化缓冲区分配
这些改进使指标更加稳定、高效、易于维护，符合专业交易标准，同时保留了核心 ADX 平滑算法的分析价值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59342
Divergence 超赞遮瑕笔
此 MQL5 自定义指标可检测价格行为与威严震荡指标 (AO) 之间的背离，从而发出潜在市场反转或持续的信号。它在图表上绘制买入/卖出箭头，将 AO 显示为柱状图，并绘制趋势线以突出显示背离。RSI Expert Advisor - Automated Trading Tool Based on RSI
RSI 专家顾问（EA）是为 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的自动交易工具。该 EA 利用相对强弱指数 (RSI) 来识别买入和卖出信号，并结合风险管理、部分平仓和交易时间限制来优化交易性能。
GZIP - 解码
从 *.gz 文件中解压 GZIP 压缩包，或从使用这种格式压缩的网站回复中解压 GZIP 压缩包。AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss
AutoCloseOnProfitLoss 智能交易系统（EA）是 MetaTrader 5 的一款功能强大的自动化工具，可在达到预定的盈利或亏损目标时关闭所有未结头寸。