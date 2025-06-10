简介

自定义 MACD 是经典 MACD（移动平均收敛背离）指标的增强版，深受全球交易者的喜爱。自定义 MACD 专为 MetaTrader 5 而设计，不仅保留了传统 MACD 在识别趋势和反转方面的强大功能，还引入了一项改变游戏规则的功能：直接发送到您手机上的实时信号提醒。该指标具有开放源代码和用户友好界面，是新手和经验丰富的交易者的理想选择。

自定义 MACD 如何工作

自定义 MACD 基于标准 MACD 公式运行：

MACD 线：快速 EMA（默认值：12）和慢速 EMA（默认值：26）之间的差值。

信号线：MACD 线的 SMA（默认值：9）。

柱状图：MACD 与信号线之间的差值，便于衡量市场动量。

指标直观显示为

MACD 线为蓝色。

信号线为橙色。

柱状图为青绿色，突出趋势强度。







关键区别：电话信号提醒

与 MetaTrader 5 中的默认 MACD 指标不同，自定义 MACD 具有独特的功能，可确保您不会错过任何交易机会：

实时警报：当发生看涨交叉（MACD 在信号线上方交叉，表示买入）或看跌交叉（MACD 在信号线下方交叉，表示卖出）时，指标会通过 MetaTrader 5 直接向您的手机发送通知（需要在 MT5 应用程序中设置推送通知）。

提高交易效率：有了即时警报，即使不在交易桌上，您也能对市场动向做出迅速反应。

默认 MACD 只提供图表上的数据，没有自动提醒，而自定义 MACD 可让您与市场保持联系，优化您的交易策略。

主要功能

可定制参数： 快速 EMA 周期（InpFastEMA，默认值：12）。 慢速 EMA 周期（InpSlowEMA，默认值：26）。 信号 SMA 周期（InpSignalSMA，默认值：9）。 启用/禁用警报（ShowAlerts，默认值：true）。

直观的界面：优化了颜色和线宽，便于在所有时间框架内识别信号。

开源代码：易于修改，可添加信号箭头等功能或与其他指标集成。

高性能：经过优化，可在 MetaTrader 5 上流畅运行，即使是大型数据集也不例外。

为交易者带来的好处

不错过任何机会：接收买入或卖出信号的即时电话通知，以便迅速采取行动。

适用于所有策略：无论您是剥头皮交易者、日间交易者还是波段交易者，自定义 MACD 都能在所有货币对和时间框架内有效执行。

提高准确性：将 MACD 信号与其他工具（如 SMA、RSI）相结合，以确认趋势并减少错误信号。

社区友好：专为在 MQL5 代码库上共享而设计，使您能够为全球交易社区做出贡献。

如何使用

安装： 从 MQL5 代码库下载自定义 MACD。

在 MetaEditor 中编译文件，然后将指标拖到 MetaTrader 5 图表上。 设置推送通知： 在 MetaTrader 5 中，转至 "工具">"选项">"通知"，配置 MT5 移动应用程序的推送通知。

确保在指标的输入参数中启用ShowAlerts。 交易策略： 买入：当 MACD 穿过信号线（看涨交叉）且柱状图转为正值时。

卖出： 当 MACD 在信号线（看跌交叉）下方交叉，且柱状图变为负值时。

与支撑位/阻力位或其他指标相结合，可靠性更高。

为什么选择自定义 MACD？

自定义 MACD 不仅仅是一个指标，它还是一个强大的工具，能让您随时与市场保持同步。与默认 MACD 相比，电话提醒功能是一个重大飞跃，可为您节省时间并最大限度地提高利润。该指标采用开源设计，可灵活定制，是希望提高业绩的交易者的理想之选。

结论

立即从 MQL5 代码库下载自定义 MACD，体验 MACD 的实时警报功能！如果您有问题或想要定制其他功能，请留言或联系我。让我们一起将您的交易提升到一个新的水平！

作者：Duy Van NguyDuy Van Nguy

联系方式：MQL5 链接

版本: 1.00

已更新：2025 年 5 月 11 日