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Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only - MetaTrader 5脚本

Sopheak Khlot
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我是一名全职外汇交易员和MQL开发者，提供EA开发服务。
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输入：

  • 范围起始时间 ：创建范围的起始时间
  • 区间结束时间 : 创建区间的结束时间
  • 交易结束时间 ：区间高/低线延伸至的时间。
  • 最小尺寸 ：以点为单位的区间最小尺寸
  • 最大尺寸 ：以点为单位的区间最大尺寸

如果区间大小介于最小值和最大值之间，指标将打印第一种颜色（蓝色）。

英镑兑美元 M15 从 00:00 至 05:00 区间的区域突破

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59204

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

BBMA 战略要求的所有指标都包含在一个指标中。

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

在图表上画出每天的垂直线和星期标签。

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