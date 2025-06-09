在图表上画出每天的垂直线和星期标签。

MetaTrader 5 的自定义 MACD 增强了经典 MACD 的功能，可向您的手机发送实时信号提醒。利用可定制的参数、直观的视觉效果和自动买入/卖出通知来检测趋势和反转。

BreakRevertPro EA 将突破和均值回归策略与自适应止损/止赢和多时间框架 ATR 跟踪止损相结合，可在波动市场中灵活交易。