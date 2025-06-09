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Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only - MetaTrader 5脚本
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输入：
- 范围起始时间 ：创建范围的起始时间
- 区间结束时间 : 创建区间的结束时间
- 交易结束时间 ：区间高/低线延伸至的时间。
- 最小尺寸 ：以点为单位的区间最小尺寸
- 最大尺寸 ：以点为单位的区间最大尺寸
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59204
BBMA - Bollinger Band Moving Average
BBMA 战略要求的所有指标都包含在一个指标中。Daily Vertical Lines
在图表上画出每天的垂直线和星期标签。
Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone
MetaTrader 5 的自定义 MACD 增强了经典 MACD 的功能，可向您的手机发送实时信号提醒。利用可定制的参数、直观的视觉效果和自动买入/卖出通知来检测趋势和反转。BreakRevertPro EA Adaptive Trading Edge for Breakout Mean Reversion
BreakRevertPro EA 将突破和均值回归策略与自适应止损/止赢和多时间框架 ATR 跟踪止损相结合，可在波动市场中灵活交易。