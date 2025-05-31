该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。

这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。