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由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/58896
Brooky Trend Strength for MT5
该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。定制的 Bmap 图表
这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。
Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even
当没有开仓时，EA 会随机开仓（买入或卖出的几率各占一半）。Stoch Cross EA - 在 20 点以下买入，在 80 点以上卖出（H1）
这是一款基于 H1 时间框架上随机振荡器反转信号的简单而有效的智能交易系统。 当 %K 在 20 水平以下 %D 以上交叉时触发买入信号。 当 %K 在 80 水平以上 %D 以下交叉时触发卖出信号。 风险根据账户余额计算，手数设置为 0.1（可根据需要调整）。 所有仓位的止盈 (TP) 设置为 300 点。 止损 (SL) 根据反向交叉信号动态计算。当出现反向交叉信号以及达到止盈或止损时，头寸将被平仓。