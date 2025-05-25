Этот советник MT5 сочетает в себе анализ свечных моделей на разных таймфреймах с фильтрацией фундаментальных событий для совершения сделок с дисциплинированным управлением рисками.

Индикатор, который пытается выделить область рынка, находящуюся в диапазоне

Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.