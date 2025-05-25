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Индикаторы

CTJM Candle Timer - индикатор для MetaTrader 5

Jivarajah Tharamarajah
Jivarajah Tharamarajah

Jivarajah Tharamarajah

5 (2)
TJ into the Trading Industry is more than 10 years. Every market movement TJ is aware of a perfect trade position to gain nice profits.
Join Captain TJ and let's grow together. Follow me @
2 продукта 1 код 4 комментария
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор показывает оставшееся время свечи (любой таймфрейм).

обзор

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58650

Candlestick Analysis EA R1 Candlestick Analysis EA R1

Этот советник MT5 сочетает в себе анализ свечных моделей на разных таймфреймах с фильтрацией фундаментальных событий для совершения сделок с дисциплинированным управлением рисками.

PSAR Zigzag (Non lagging) PSAR Zigzag (Non lagging)

Зигзаг, основанный на смене тренда параболика сар

Ranging Market Detector Ranging Market Detector

Индикатор, который пытается выделить область рынка, находящуюся в диапазоне

Withdrawal Tracking Withdrawal Tracking

Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.