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CTJM Candle Timer - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58650
Candlestick Analysis EA R1
Этот советник MT5 сочетает в себе анализ свечных моделей на разных таймфреймах с фильтрацией фундаментальных событий для совершения сделок с дисциплинированным управлением рисками.PSAR Zigzag (Non lagging)
Зигзаг, основанный на смене тренда параболика сар
Ranging Market Detector
Индикатор, который пытается выделить область рынка, находящуюся в диапазонеWithdrawal Tracking
Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.