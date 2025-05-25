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Индикаторы

Ranging Market Detector - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Это попытка построить индикатор, который выделяет диапазонный период рынка с помощью стандартного объекта, использующего динамическую точку привязки. Индикатор не запаздывает и имеет два режима работы - он может определять диапазон на основе пороговой точки, или он может определять диапазон динамически с помощью ATR и множителя. По умолчанию используется ATR, так как он кажется подходящим для этой цели. Псевдографик создается отдельно от исходного графика, так что свечи внутри диапазона также окрашиваются по-разному. Логика, используемая для определения диапазона, очень проста. Есть настраиваемые входы для определения периода ATR и множителя, так что вы можете определить, что означает диапазон рынка лично для вас. Иногда для разных людей диапазон рынка означает что-то разное. Долгосрочный трейдер может предпочесть игнорировать большую активность рынка, в то время как скальпер предпочитает признавать меньшие диапазоны.

рыночные диапазоны

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57684

CTJM Candle Timer CTJM Candle Timer

Этот индикатор показывает время, оставшееся до конца свечи. Вы можете выбрать цвет и размер шрифта.

Candlestick Analysis EA R1 Candlestick Analysis EA R1

Этот советник MT5 сочетает в себе анализ свечных моделей на разных таймфреймах с фильтрацией фундаментальных событий для совершения сделок с дисциплинированным управлением рисками.

Withdrawal Tracking Withdrawal Tracking

Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.

Breakout Finder by LonesomeTheBlue Breakout Finder by LonesomeTheBlue

Это точная конвертация из кода соснового скрипта от LonesomeTheBlue.