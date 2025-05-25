这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。

试图突显市场区间的指标

这是一段代码，可添加到现有的智能交易系统中，用于跟踪从运行智能交易系统的账户中提取的资金。它可以帮助用户监控特定账户的取款情况。