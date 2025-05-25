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CTJM Candle Timer - Indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58650
Candlestick Analysis EA R1
这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。PSAR Zigzag (Non lagging)
基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹
Ranging Market Detector
试图突显市场区间的指标Withdrawal Tracking
这是一段代码，可添加到现有的智能交易系统中，用于跟踪从运行智能交易系统的账户中提取的资金。它可以帮助用户监控特定账户的取款情况。