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CTJM Candle Timer - Indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本

Jivarajah Tharamarajah
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该指标将显示蜡烛（任何时间框架）的剩余时间

概况

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58650

Candlestick Analysis EA R1 Candlestick Analysis EA R1

这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。

PSAR Zigzag (Non lagging) PSAR Zigzag (Non lagging)

基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹

Ranging Market Detector Ranging Market Detector

试图突显市场区间的指标

Withdrawal Tracking Withdrawal Tracking

这是一段代码，可添加到现有的智能交易系统中，用于跟踪从运行智能交易系统的账户中提取的资金。它可以帮助用户监控特定账户的取款情况。