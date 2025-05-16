안녕하세요. 전문가 조언은 볼린저 밴드와 돈치안 채널을 기반으로 합니다 .

매도 신호: 돈치안 채널이 해당 기간 동안 하락하고 시가가 볼린저의 상한선 위에 있고 종가가 하한선 아래에 있는 경우.

매수 신호: 돈치안 채널이 해당 기간 동안 상승하고 있고, 시가가 볼린저 하한선 아래에 있으며 종가가 상한선 위에 있습니다.

거래는 스톱 앤 테이크 또는 돈치안 채널이 깨지면 종료됩니다.

Expert Advisor 코드에는 R-제곱 계산 기능도 있습니다.

다음은 2020년 01월 01일~2025년 01월 04일 EURUSD 테스트입니다.







