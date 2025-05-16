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下午好。Expert Advisor 基于布林线和东契奇通道。
卖出信号：在此期间，东钱湖通道下降，开盘价高于布林线上边界 ，收盘价低于布林线下边界 。
买入信号：在此期间，东钱湖通道上升，开盘价低于布林线下边界，收盘价高于布林线下边界。
通过止损止盈或在突破唐奇安通道时完成交易。
在 Expert Advisor 的代码中还有一个计算 R 方的功能。
以下是欧元兑美元从 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 1 日的测试结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/58268
夺宝奇兵均值回复 EA
这是一个简单的均值回复 EA将秒数转换为年、月、日、时、分、秒的函数
考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。
ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5
XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。ICT_conceptsEA by Emil
根据 ICT silverbullet 和 2022 模型进行交易，带跟踪止损和部分止损，也根据 OTE 保持入场，风险最小。 它在银弹的小时间窗口内工作，尤其是在纽约时段，如果没有找到交易，2022 模型和斐波那契 OTE 就会跳入以获得交易。但只有在确认这些模型存在后才会进入，因此交易量会减少，以实现最小的缩水和高胜率。要了解有关这些策略的更多信息，请访问 Inner Circle Trader YouTube 频道。