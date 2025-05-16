考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。

XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。

根据 ICT silverbullet 和 2022 模型进行交易，带跟踪止损和部分止损，也根据 OTE 保持入场，风险最小。 它在银弹的小时间窗口内工作，尤其是在纽约时段，如果没有找到交易，2022 模型和斐波那契 OTE 就会跳入以获得交易。但只有在确认这些模型存在后才会进入，因此交易量会减少，以实现最小的缩水和高胜率。要了解有关这些策略的更多信息，请访问 Inner Circle Trader YouTube 频道。