인디아나 존스 평균 회귀 EA - MetaTrader 5용 expert
- 171
전략
- 가격이 N-룩백 바의 높은 목표 평균에 도달하면 숏 포지션을 취합니다.
- 가격이 n-룩백 바의 낮은 목표 평균에 도달하면 롱 포지션을 취합니다.
이는 1분 OHLC에서 수행한 잘못된 시뮬레이션입니다:
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/58135
