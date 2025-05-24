该指标与大家已经熟悉的传统之字形指标不同。传统 "之 "字形指标的作用不同：它主要突出之前的市场波动，并在确认下一次波动之前延迟必要的条数。它根据价格走势来运行。滞后和重绘指标的目的不是检测实时信号。之字形绘图在趋势跟踪指标中较少使用。它更常用于分析市场的历史支点，以预测未来的价格走势。

这种 "之 "字形完全不同。它是一种动态的、基于趋势的之字形，与当前条形图没有滞后关系。我以 SAR 趋势为基础，这是一种无滞后的趋势跟踪算法。过去也有人开发过趋势跟踪之字形，包括基于 PSAR 的一种，但它们都有滞后性，而且会产生无效支脚。为什么要在非滞后趋势跟踪算法的基础上开发滞后之字形？我觉得这不合逻辑。这就是我创建这个的原因，因为我认为我们应该有一个零滞后之字形图。

回踩用于保持腿部的有效性。在搜索高点时，它将从后退输入所定义的后退条数中找到最高的高点，而在搜索低点时，它将从后退数字所定义的相同后退条数中找到最低的低点。这意味着线段的末端有时会在高点或低点，或者最近的支撑位或阻力位处摇摆。众所周知，PSAR 在波动市场中会挣扎，这是它的一个缺点。除此之外，它还是一个相当不错的趋势跟踪指标。人字形结构是代码中最相关的部分。它的设计目的是简洁、高效和可维护。希望你能欣赏我的工作和尝试。