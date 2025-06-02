Простой и эффективный советник, основанный на сигналах разворота Стохастического осциллятора на таймфрейме H1. Сигналы на покупку подаются при пересечении %K выше %D ниже уровня 20. Сигналы на продажу подаются при пересечении %K ниже %D выше уровня 80. Риск рассчитывается на основе баланса счета, размер лота устанавливается на уровне 0,1 (при необходимости регулируется). Тейк-профит (TP) устанавливается на уровне 300 пунктов для всех позиций. Стоп-лосс (SL) динамически рассчитывается на основе сигнала противоположного пересечения. Позиция закрывается при возникновении пересечения в противоположном направлении, а также при достижении TP или SL.

Этот советник (EA) помогает трейдерам управлять рисками, автоматически регулируя размер позиции и уровень стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка с помощью индикатора Average True Range (ATR). Советник рассчитывает оптимальный размер позиции для каждой сделки в соответствии с заданным пользователем процентом риска и текущим значением ATR, обеспечивая постоянную степень риска при любых рыночных условиях. Советник также предлагает опцию стоп-лосс на основе ATR для адаптации к волатильности, а также использует простую стратегию пересечения скользящей средней для открытия сделок на покупку. Этот советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся автоматизировать управление рисками без сложной торговой логики. Он ставит во главу угла защиту счета и упрощает торговый процесс.

Это простой индикатор для отображения гистограммы длительности пользовательских баров в минутах. Применяется для ренко боксов, PnF, эквиволюм баров и т.д.