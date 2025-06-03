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BarDuration - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор отображает подокно с гистограммой длительности пользовательских баров в минутах. Он применим для ренко боксов, PnF, эквиволюм баров и других пользовательских графиков, где длительность баров переменная, в отличие от стандартных графиков, основанных на таймфреймах.
Обратите внимание, что MT5 не поддерживает графики с переменными таймфреймами, поэтому пользовательское представление, такое как renko или equivolume, в любом случае эмулируется стандартными графиками, и обычно используется таймфрейм M1, так как это наименьший доступный таймфрейм и он обеспечивает максимально возможную точность выравнивания баров по оси времени.
Использование этого индикатора на обычном графике не имеет особого смысла, так как он будет показывать вертикальные столбцы одинаковой высоты для всех баров.
Входы
- Направленность - булева опция для отображения знаковой или беззнаковой гистограммы; по умолчанию это false (беззнаковая) и все значения абсолютны; если направление включено (true) - значения будут положительными или отрицательными в зависимости от изменения цены на соответствующем баре;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57038
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