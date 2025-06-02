该智能交易系统（EA）可根据市场波动情况，利用平均真实波动范围（ATR）指标自动调整仓位大小和止损水平，从而帮助交易者管理风险。EA 根据用户定义的风险百分比和当前 ATR 值计算每笔交易的最佳仓位大小，确保在所有市场条件下都能承受一致的风险。它还提供基于 ATR 的止损选项，以适应波动性，同时采用简单的移动平均交叉策略来开启买入交易。该 EA 无需复杂的交易逻辑，是寻求自动化风险管理的交易者的理想选择，它优先保护账户并简化了交易流程。

这是一个以分钟为单位显示自定义条形图持续时间柱状图的简单指标。适用于renko boxes、PnF、等量柱形图等。