请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该超级趋势指标可根据平均真实波动范围 (ATR) 帮助识别市场趋势。根据 MIT 许可发布，可免费开源使用。
核心公式
- 上限 = 源价格 + (乘数 × ATR)
- 下限 = 源价格 - （乘数 × ATR）
- 在上升趋势中：超级趋势 = 下限（绿色）
- 在下降趋势中：超级趋势 = 上轨（红色）
使用方法
- 绿线表示上升趋势（潜在买入机会）
- 红线表示下降趋势（潜在卖出机会）
- 可用于趋势跟踪策略或识别反转趋势
- 可作为追踪止损机制使用
安装
- 将文件复制到您的 MetaTrader 5 指标文件夹中（通常位于 Terminal_Directory\MQL5\Indicators\ ）。
- 重新启动 MetaTrader 5 或刷新导航面板
- 将指标拖到任何图表上
参数
- ATRPeriod：ATR 计算周期（默认：22）
- 乘数：调整灵敏度的 ATR 倍数（默认：3.0）
- SourcePrice：源价格：用于计算的价格类型
- TakeWicksIntoAccount（将价格波动考虑在内）：是否在计算中包含价格波动点
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57063
基于 2 个 MA 的指标
大家下午好）第一次发布我的代码！！！分歧标记
该指标拾取 DeMarker 指标的发散点
Risk Management EA Based on ATR Volatility
该智能交易系统（EA）可根据市场波动情况，利用平均真实波动范围（ATR）指标自动调整仓位大小和止损水平，从而帮助交易者管理风险。EA 根据用户定义的风险百分比和当前 ATR 值计算每笔交易的最佳仓位大小，确保在所有市场条件下都能承受一致的风险。它还提供基于 ATR 的止损选项，以适应波动性，同时采用简单的移动平均交叉策略来开启买入交易。该 EA 无需复杂的交易逻辑，是寻求自动化风险管理的交易者的理想选择，它优先保护账户并简化了交易流程。BarDuration
这是一个以分钟为单位显示自定义条形图持续时间柱状图的简单指标。适用于renko boxes、PnF、等量柱形图等。