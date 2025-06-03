该指标在子窗口中显示以分钟为单位的自定义条形图持续时间柱状图。它适用于 renko 方框、PnF、等量柱形图和其他自定义图表，其中柱形图的持续时间是可变的，而不是基于时间框架的标准图表。

请注意，MT5 不支持可变时间框架的图表，因此，renko 或等量等自定义表示法无论如何都要用标准图表来模拟，并且通常使用 M1 时间框架，因为它是可用的最小时间框架，可以提供最高的时间轴上的条形排列精度。

在普通图表上使用该指标意义不大，因为它会显示所有条形图高度相同的垂直列。

输入



方向- 用于显示有符号或无符号柱状图的布尔选项；默认为假（无符号），所有值都是绝对值；如果启用了方向（true），则值为正或负，取决于相应柱状图上的价格变化；











