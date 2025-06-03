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该指标在子窗口中显示以分钟为单位的自定义条形图持续时间柱状图。它适用于 renko 方框、PnF、等量柱形图和其他自定义图表，其中柱形图的持续时间是可变的，而不是基于时间框架的标准图表。
请注意，MT5 不支持可变时间框架的图表，因此，renko 或等量等自定义表示法无论如何都要用标准图表来模拟，并且通常使用 M1 时间框架，因为它是可用的最小时间框架，可以提供最高的时间轴上的条形排列精度。
在普通图表上使用该指标意义不大，因为它会显示所有条形图高度相同的垂直列。
输入
- 方向- 用于显示有符号或无符号柱状图的布尔选项；默认为假（无符号），所有值都是绝对值；如果启用了方向（true），则值为正或负，取决于相应柱状图上的价格变化；
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57038
该智能交易系统（EA）可根据市场波动情况，利用平均真实波动范围（ATR）指标自动调整仓位大小和止损水平，从而帮助交易者管理风险。EA 根据用户定义的风险百分比和当前 ATR 值计算每笔交易的最佳仓位大小，确保在所有市场条件下都能承受一致的风险。它还提供基于 ATR 的止损选项，以适应波动性，同时采用简单的移动平均交叉策略来开启买入交易。该 EA 无需复杂的交易逻辑，是寻求自动化风险管理的交易者的理想选择，它优先保护账户并简化了交易流程。Supertrend
超级趋势指标，利用 ATR 波动率绘制趋势方向，为 MetaTrader 5 创建动态支撑/阻力水平。
EA 根据趋势和均值回归信号自动交易，参数经过验证。虚假的分手
False Breakouts.mq5"（假突破.mq5）指标是 MetaTrader 5 的一种工具，可根据对支撑位和阻力位的假突破，直观地识别和标记买点和卖点。它使用缓冲区显示买入（蓝色）和卖出（红色）箭头、支撑（蓝色）和阻力（红色）线，以及市场顶部和底部的附加箭头。该指标的主要逻辑包括根据蜡烛图的最高价和最低价检测顶部和底部，动态更新支撑位和阻力位。当价格突破支撑位或阻力位后再返回时，该指标会分别生成买入或卖出信号。对于根据虚假突破操作策略的交易者来说，这是一个非常有用的工具。