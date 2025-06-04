Документация по индикатору "FakeBreaks.mq5"





Обзор

Индикатор "False Breakouts.mq5" предназначен для определения и обозначения на графике:

Точки покупки и точки продажи, основанные на ложных прорывах поддержки и сопротивления. Динамическиеуровни поддержки и сопротивления. Рыночныевершины и низы.

Он использует буферы для хранения и отображения этой информации на графике, что облегчает визуальный анализ паттернов ложных прорывов.

Структура кода

Свойства индикатора

Название индикатора: FalseBreakouts.mq5

FalseBreakouts.mq5 Версия: 1.00

1.00 Окно отображения: Основной график ( indicator_chart_window ).

Буферы и графики

Индикатор использует 6 буферов для хранения данных и 6 графиков для их отображения на графике:

Покупка: Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).

Цвет: синий (clrBlue).

Ширина: 5. Продажа: Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).

Цвет: красный (clrRed).

Ширина: 5. Поддержка: Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).

Цвет: синий (clrBlue). Сопротивление: Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).

Цвет: красный (clrRed). Дно: Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).

Цвет: красный ( clrRed ). Верх: Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).

Цвет: синий ( clrBlue ).

Глобальные переменные

ExtResistancesBuffer[] : Хранит уровни сопротивления.

ExtSupportsBuffer[] : Хранит уровни поддержки.

ExtTopsBuffer[] : Хранит идентифицированные вершины.

ExtBottomsBuffer[] : Хранит идентифицированные нижние уровни.

ExtSellBuffer[] : Хранит точки продажи.

ExtBuyBuffer[] : Хранит точки покупки.

Основные функции

1. OnInit()

Назначение: Инициализирует индикатор и сопоставляет буферы.

Инициализирует индикатор и сопоставляет буферы. Действия : Сопоставляет буферы с графиками. Устанавливает пустые значения ( PLOT_EMPTY_VALUE ) для буферов. Устанавливает стрелки (иконки) для покупок и продаж. Определяет смещение стрелок на графике.

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2. OnCalculate()

Назначение: Вычисляет и обновляет буферы с каждой новой свечой или тиком.

Вычисляет и обновляет буферы с каждой новой свечой или тиком. Действия : Проверяет наличие новых данных для обработки. При необходимости инициализирует буферы. Определяет вершины ( IS_TOP ) и низы ( IS_BOTTOM ) на основе высоких и низких цен. Обновляет буферы сопротивления, поддержки, верха и низа. Вызывает функции IsBuy() и IsSell() для определения точек покупки и продажи.

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3. IndexNextPoint()

Назначение: Находит индекс следующей допустимой (ненулевой) точки в буфере.

Находит индекс следующей допустимой (ненулевой) точки в буфере. Использование: Используется функциями IsBuy() и IsSell() для определения последней опорной точки.

4. IsBuy()

Назначение: Проверяет наличие сигнала на покупку, основанного на ложном прорыве поддержки.

Проверяет наличие сигнала на покупку, основанного на ложном прорыве поддержки. Логика : Проверяет, находится ли текущая цена выше опорной точки (поддержки). Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена падает ниже, а затем возвращается выше поддержки). Возвращает true, если условия выполнены.

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5. IsSell()

Назначение: Проверяет наличие сигнала на продажу, основанного на ложном прорыве сопротивления.

Проверяет наличие сигнала на продажу, основанного на ложном прорыве сопротивления. Логика : Проверяет, находится ли текущая цена ниже контрольной точки (сопротивления). Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена поднимается выше, а затем возвращается ниже сопротивления). Возвращает true, если условия выполнены.

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Логика работы

Определение вершин и дна: Вершина определяется, когда максимум текущей свечи выше максимумов соседних свечей.

определяется, когда максимум текущей свечи выше максимумов соседних свечей. Дно определяется, когда минимум текущей свечи ниже минимумов соседних свечей. Обновление поддержки и сопротивления: Последняя идентифицированная вершина сохраняется как сопротивление.

Последнее идентифицированное дно сохраняется как поддержка. Сигналы на покупку и продажу: Сигнал на покупку генерируется, когда цена пробивает поддержку, а затем возвращается выше нее.

генерируется, когда цена пробивает поддержку, а затем возвращается выше нее. Сигнал на продажу генерируется, когда цена пробивает сопротивление, а затем возвращается ниже него.

Пример использования

Индикатор может быть применен к любому графику в MetaTrader 5.

Он будет отображать: Синие стрелки для точек покупки. Красные стрелки для точек продажи. Синие линии для поддержки. Красные линии для сопротивлений. Дополнительные стрелки для вершин и низов.



Заключительные соображения