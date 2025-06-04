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Индикаторы

Ложные расставания - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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Документация по индикатору "FakeBreaks.mq5"



Обзор

Индикатор "False Breakouts.mq5" предназначен для определения и обозначения на графике:

  1. Точки покупки и точки продажи, основанные на ложных прорывах поддержки и сопротивления.
  2. Динамическиеуровни поддержки и сопротивления.
  3. Рыночныевершины и низы.

Он использует буферы для хранения и отображения этой информации на графике, что облегчает визуальный анализ паттернов ложных прорывов.

Структура кода

Свойства индикатора

  • Название индикатора: FalseBreakouts.mq5
  • Версия: 1.00
  • Окно отображения: Основной график ( indicator_chart_window ).

Буферы и графики

Индикатор использует 6 буферов для хранения данных и 6 графиков для их отображения на графике:

  1. Покупка:
    • Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).
    • Цвет: синий (clrBlue).
    • Ширина: 5.
  2. Продажа:
    • Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).
    • Цвет: красный (clrRed).
    • Ширина: 5.
  3. Поддержка:
    • Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).
    • Цвет: синий (clrBlue).
  4. Сопротивление:
    • Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).
    • Цвет: красный (clrRed).
  5. Дно:
    • Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).
    • Цвет: красный ( clrRed ).
  6. Верх:
    • Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).
    • Цвет: синий ( clrBlue ).

Глобальные переменные

  • ExtResistancesBuffer[] : Хранит уровни сопротивления.
  • ExtSupportsBuffer[] : Хранит уровни поддержки.
  • ExtTopsBuffer[] : Хранит идентифицированные вершины.
  • ExtBottomsBuffer[] : Хранит идентифицированные нижние уровни.
  • ExtSellBuffer[] : Хранит точки продажи.
  • ExtBuyBuffer[] : Хранит точки покупки.

Основные функции

1. OnInit()

  • Назначение: Инициализирует индикатор и сопоставляет буферы.
  • Действия:
    • Сопоставляет буферы с графиками.
    • Устанавливает пустые значения ( PLOT_EMPTY_VALUE ) для буферов.
    • Устанавливает стрелки (иконки) для покупок и продаж.
    • Определяет смещение стрелок на графике.

2. OnCalculate()

  • Назначение: Вычисляет и обновляет буферы с каждой новой свечой или тиком.
  • Действия:
    • Проверяет наличие новых данных для обработки.
    • При необходимости инициализирует буферы.
    • Определяет вершины ( IS_TOP ) и низы ( IS_BOTTOM ) на основе высоких и низких цен.
    • Обновляет буферы сопротивления, поддержки, верха и низа.
    • Вызывает функции IsBuy() и IsSell() для определения точек покупки и продажи.

3. IndexNextPoint()

  • Назначение: Находит индекс следующей допустимой (ненулевой) точки в буфере.
  • Использование: Используется функциями IsBuy() и IsSell() для определения последней опорной точки.

4. IsBuy()

  • Назначение: Проверяет наличие сигнала на покупку, основанного на ложном прорыве поддержки.
  • Логика:
    1. Проверяет, находится ли текущая цена выше опорной точки (поддержки).
    2. Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена падает ниже, а затем возвращается выше поддержки).
    3. Возвращает true, если условия выполнены.

5. IsSell()

  • Назначение: Проверяет наличие сигнала на продажу, основанного на ложном прорыве сопротивления.
  • Логика:
    1. Проверяет, находится ли текущая цена ниже контрольной точки (сопротивления).
    2. Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена поднимается выше, а затем возвращается ниже сопротивления).
    3. Возвращает true, если условия выполнены.

Логика работы

  1. Определение вершин и дна:

    • Вершина определяется, когда максимум текущей свечи выше максимумов соседних свечей.
    • Дно определяется, когда минимум текущей свечи ниже минимумов соседних свечей.

  2. Обновление поддержки и сопротивления:

    • Последняя идентифицированная вершина сохраняется как сопротивление.
    • Последнее идентифицированное дно сохраняется как поддержка.

  3. Сигналы на покупку и продажу:

    • Сигнал на покупку генерируется, когда цена пробивает поддержку, а затем возвращается выше нее.
    • Сигнал на продажу генерируется, когда цена пробивает сопротивление, а затем возвращается ниже него.

Пример использования

  • Индикатор может быть применен к любому графику в MetaTrader 5.
  • Он будет отображать:
    • Синие стрелки для точек покупки.
    • Красные стрелки для точек продажи.
    • Синие линии для поддержки.
    • Красные линии для сопротивлений.
    • Дополнительные стрелки для вершин и низов.

Заключительные соображения

  • Индикатор полезен для трейдеров, торгующих на основе ложных прорывов поддержки и сопротивления.
  • Рекомендуется протестировать индикатор на разных рынках и таймфреймах, чтобы убедиться в его эффективности.
  • Индикатор можно настроить таким образом, чтобы он включал звуковые оповещения или уведомления о возникновении сигнала.

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56972

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BarDuration BarDuration

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