Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ложные расставания - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1495
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Документация по индикатору "FakeBreaks.mq5"
Обзор
Индикатор "False Breakouts.mq5" предназначен для определения и обозначения на графике:
- Точки покупки и точки продажи, основанные на ложных прорывах поддержки и сопротивления.
- Динамическиеуровни поддержки и сопротивления.
- Рыночныевершины и низы.
Он использует буферы для хранения и отображения этой информации на графике, что облегчает визуальный анализ паттернов ложных прорывов.
Структура кода
Свойства индикатора
- Название индикатора: FalseBreakouts.mq5
- Версия: 1.00
- Окно отображения: Основной график ( indicator_chart_window ).
Буферы и графики
Индикатор использует 6 буферов для хранения данных и 6 графиков для их отображения на графике:
- Покупка:
- Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).
- Цвет: синий (clrBlue).
- Ширина: 5.
- Продажа:
- Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).
- Цвет: красный (clrRed).
- Ширина: 5.
- Поддержка:
- Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).
- Цвет: синий (clrBlue).
- Сопротивление:
- Тип: DRAW_LINE (сплошная линия).
- Цвет: красный (clrRed).
- Дно:
- Тип: DRAW_ARROW (стрелка вниз).
- Цвет: красный ( clrRed ).
- Верх:
- Тип: DRAW_ARROW (стрелка вверх).
- Цвет: синий ( clrBlue ).
Глобальные переменные
- ExtResistancesBuffer[] : Хранит уровни сопротивления.
- ExtSupportsBuffer[] : Хранит уровни поддержки.
- ExtTopsBuffer[] : Хранит идентифицированные вершины.
- ExtBottomsBuffer[] : Хранит идентифицированные нижние уровни.
- ExtSellBuffer[] : Хранит точки продажи.
- ExtBuyBuffer[] : Хранит точки покупки.
Основные функции
1. OnInit()
- Назначение: Инициализирует индикатор и сопоставляет буферы.
- Действия:
- Сопоставляет буферы с графиками.
- Устанавливает пустые значения ( PLOT_EMPTY_VALUE ) для буферов.
- Устанавливает стрелки (иконки) для покупок и продаж.
- Определяет смещение стрелок на графике.
2. OnCalculate()
- Назначение: Вычисляет и обновляет буферы с каждой новой свечой или тиком.
- Действия:
- Проверяет наличие новых данных для обработки.
- При необходимости инициализирует буферы.
- Определяет вершины ( IS_TOP ) и низы ( IS_BOTTOM ) на основе высоких и низких цен.
- Обновляет буферы сопротивления, поддержки, верха и низа.
- Вызывает функции IsBuy() и IsSell() для определения точек покупки и продажи.
3. IndexNextPoint()
- Назначение: Находит индекс следующей допустимой (ненулевой) точки в буфере.
- Использование: Используется функциями IsBuy() и IsSell() для определения последней опорной точки.
4. IsBuy()
- Назначение: Проверяет наличие сигнала на покупку, основанного на ложном прорыве поддержки.
- Логика:
- Проверяет, находится ли текущая цена выше опорной точки (поддержки).
- Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена падает ниже, а затем возвращается выше поддержки).
- Возвращает true, если условия выполнены.
5. IsSell()
- Назначение: Проверяет наличие сигнала на продажу, основанного на ложном прорыве сопротивления.
- Логика:
- Проверяет, находится ли текущая цена ниже контрольной точки (сопротивления).
- Подтверждает, был ли ложный прорыв (цена поднимается выше, а затем возвращается ниже сопротивления).
- Возвращает true, если условия выполнены.
Логика работы
-
Определение вершин и дна:
- Вершина определяется, когда максимум текущей свечи выше максимумов соседних свечей.
- Дно определяется, когда минимум текущей свечи ниже минимумов соседних свечей.
-
Обновление поддержки и сопротивления:
- Последняя идентифицированная вершина сохраняется как сопротивление.
- Последнее идентифицированное дно сохраняется как поддержка.
-
Сигналы на покупку и продажу:
- Сигнал на покупку генерируется, когда цена пробивает поддержку, а затем возвращается выше нее.
- Сигнал на продажу генерируется, когда цена пробивает сопротивление, а затем возвращается ниже него.
Пример использования
- Индикатор может быть применен к любому графику в MetaTrader 5.
- Он будет отображать:
- Синие стрелки для точек покупки.
- Красные стрелки для точек продажи.
- Синие линии для поддержки.
- Красные линии для сопротивлений.
- Дополнительные стрелки для вершин и низов.
Заключительные соображения
- Индикатор полезен для трейдеров, торгующих на основе ложных прорывов поддержки и сопротивления.
- Рекомендуется протестировать индикатор на разных рынках и таймфреймах, чтобы убедиться в его эффективности.
- Индикатор можно настроить таким образом, чтобы он включал звуковые оповещения или уведомления о возникновении сигнала.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56972
Советник автоматически торгует по сигналам тренда и средней реверсии с подтвержденными параметрами.BarDuration
Это простой индикатор для отображения гистограммы длительности пользовательских баров в минутах. Применяется для ренко боксов, PnF, эквиволюм баров и т.д.
Это индикатор, используемый для определения тренда, уровня поддержки и сопротивления рынка. При наличии данных об объеме рассчитывается по MFI, при отсутствии - по RSI. Моментум: RSI и MFI Волатильность: ATRCreating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5
На торговлю XAUUSD (золото) часто влияют важные экономические новости, такие как релизы по доллару, фунту или евро. Чтобы снизить риски в эти волатильные периоды, необходимо использовать фильтр новостей в вашем советнике (EA). В этой статье я расскажу, как создать простой фильтр новостей в MT5 и применить его для торговли XAUUSD.