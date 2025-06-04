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指标文档 "FakeBreaks.mq5"
概述
False Breakouts.mq5 "指标用于在图表上识别和标记：
- 基于假突破支撑位和阻力位 的买点 和卖点。
- 动态支撑位 和阻力位。
- 市场顶部 和底部。
它使用缓冲区在图表上存储和显示这些信息，从而更容易直观地分析虚假突破形态。
代码结构
指标属性
- 指标名称： FalseBreakouts.mq5
- 版本： 1.00
- 显示窗口： 主图表（indicator_chart_window）。
缓冲区和图表
该指标使用6 个缓冲区 存储数据，并使用 6 个图块 在图表上显示数据：
- 买入
- 类型： DRAW_ARROW（向上箭头）。
- 颜色：蓝色 (clrBlue)。
- 宽度： 5。
- 卖出：
- 类型： DRAW_arrow（向下箭头）。
- 颜色： 红色 ( clrRed )。
- 宽度： 5。
- 支持：
- 类型: DRAW_LINE（实线）。
- 颜色： 蓝色 ( clrBlue )。
- 阻力： 类型： DRAW_LINE（实线）：
- 类型： DRAW_LINE（连续线）。
- 颜色： 红色 ( clrRed )。
- 底部：
- 类型： DRAW_箭头（向下箭头）。
- 颜色： 红色 ( clrRed )。
- 顶部： 类型： DRAW_AROW（向下箭头）：
- 类型： DRAW_arrow（向上箭头）。
- 颜色：蓝色 ( clrBlue )。
全局变量
- ExtResistancesBuffer[] ：存储阻力位。
- ExtSupportsBuffer[]：存储支撑位。
- ExtTopsBuffer[]：存储已识别的顶部。
- ExtBottomsBuffer[]：存储确定的底部。
- ExtSellBuffer[] : 存储卖点。
- ExtBuyBuffer[]：存储买点。
主要功能
1.OnInit()
- 目的： 初始化指标并映射缓冲区。
- 操作：将缓冲区映射到图形：
- 将缓冲区映射到绘图。
- 为缓冲区设置空值（PLOT_EMPTY_VALUE）。
- 设置买入和卖出的箭头（图标）。
- 定义箭头在图形上的位移。
2.计算时
- 目的： 计算并更新每个新蜡烛图或刻度线的缓冲区。
- 操作：
- 检查要处理的新数据。
- 必要时初始化缓冲区。
- 根据最高价和最低价识别顶部 ( IS_TOP ) 和底部 ( IS_BOTTOM)。
- 更新阻力位、支撑位、顶部和底部缓冲区。
- 调用 IsBuy() 和 IsSell() 函数来识别买点和卖点。
3.3. IndexNextPoint()
- 用途： 查找缓冲区中下一个有效（非零）点的索引。
- 用途： IsBuy() 和 IsSell() 函数用来确定最近的参考点。
4.IsBuy()
- 用途： 根据支撑位的假突破检查买入信号。
- 逻辑：
- 检查当前价格是否高于参考点（支撑位）。
- 确认是否出现假突破（价格跌破支撑位后又返回支撑位上方）。
- 如果满足条件，则返回 true。
5.IsSell()
- 用途： 检查是否出现基于阻力位假突破的卖出信号。
- 逻辑：
- 检查当前价格是否低于参考点（阻力位）。
- 确认是否出现错误突破（价格上涨到阻力位上方，然后返回阻力位下方）。
- 如果满足条件，则返回 true。
操作逻辑
-
识别顶部和底部：
- 当当前蜡烛图的高点高于相邻蜡烛图的高点时，即为顶部。
- 当当前蜡烛图的低点低于相邻蜡烛图的低点时，则为底部。
-
更新支撑位和阻力位：
- 上次确定的顶部被存储为阻力位。
- 最后确定的底部存储为支撑位。
-
买入和卖出信号：
- 当价格突破支撑位并返回支撑位上方时，会生成买入 信号。
- 当价格突破阻力位后又回到阻力位下方时，就会产生卖出 信号。
使用示例
- 该指标可应用于 MetaTrader 5 的任何图表。
- 它将显示
- 蓝色箭头表示买点。
- 红色箭头表示卖点。
- 蓝线表示支撑。
- 红线表示阻力。
- 其他箭头表示顶部和底部。
最终考虑因素
- 该指标对于根据支撑位和阻力位的错误突破进行交易的交易者非常有用。
- 建议在不同的市场和时间框架上测试该指标，以验证其有效性。
- 可对其进行定制，以便在信号生成时发出声音提醒或通知。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56972
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