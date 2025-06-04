指标文档 "FakeBreaks.mq5"





概述

False Breakouts.mq5 "指标用于在图表上识别和标记：

基于假突破支撑位和阻力位 的买点 和卖点。 动态支撑位 和阻力位。 市场顶部 和底部。

它使用缓冲区在图表上存储和显示这些信息，从而更容易直观地分析虚假突破形态。

代码结构

指标属性

指标名称： FalseBreakouts.mq5

FalseBreakouts.mq5 版本： 1.00

1.00 显示窗口： 主图表（indicator_chart_window）。

缓冲区和图表

该指标使用6 个缓冲区 存储数据，并使用 6 个图块 在图表上显示数据：

买入 类型： DRAW_ARROW（向上箭头）。

颜色：蓝色 (clrBlue)。

宽度： 5。 卖出： 类型： DRAW_arrow（向下箭头）。

颜色： 红色 ( clrRed )。

宽度： 5。 支持： 类型: DRAW_LINE（实线）。

颜色： 蓝色 ( clrBlue )。 阻力： 类型： DRAW_LINE（实线）： 类型： DRAW_LINE（连续线）。

颜色： 红色 ( clrRed )。 底部： 类型： DRAW_箭头（向下箭头）。

颜色： 红色 ( clrRed )。 顶部： 类型： DRAW_AROW（向下箭头）： 类型： DRAW_arrow（向上箭头）。

颜色：蓝色 ( clrBlue )。

全局变量

ExtResistancesBuffer[] ：存储阻力位。

ExtSupportsBuffer[]：存储支撑位。

ExtTopsBuffer[]：存储已识别的顶部。

ExtBottomsBuffer[]：存储确定的底部。

ExtSellBuffer[] : 存储卖点。

ExtBuyBuffer[]：存储买点。

主要功能

1.OnInit()

目的： 初始化指标并映射缓冲区。

初始化指标并映射缓冲区。 操作 ：将缓冲区映射到图形： 将缓冲区映射到绘图。 为缓冲区设置空值（PLOT_EMPTY_VALUE）。 设置买入和卖出的箭头（图标）。 定义箭头在图形上的位移。

：将缓冲区映射到图形：

2.计算时

目的： 计算并更新每个新蜡烛图或刻度线的缓冲区。

计算并更新每个新蜡烛图或刻度线的缓冲区。 操作 ： 检查要处理的新数据。 必要时初始化缓冲区。 根据最高价和最低价识别顶部 ( IS_TOP ) 和底部 ( IS_BOTTOM)。 更新阻力位、支撑位、顶部和底部缓冲区。 调用 IsBuy() 和 IsSell() 函数来识别买点和卖点。

：

3.3. IndexNextPoint()

用途： 查找缓冲区中下一个有效（非零）点的索引。

查找缓冲区中下一个有效（非零）点的索引。 用途： IsBuy() 和 IsSell() 函数用来确定最近的参考点。

4.IsBuy()

用途： 根据支撑位的假突破检查买入信号。

根据支撑位的假突破检查买入信号。 逻辑 ： 检查当前价格是否高于参考点（支撑位）。 确认是否出现假突破（价格跌破支撑位后又返回支撑位上方）。 如果满足条件，则返回 true。

：

5.IsSell()

用途： 检查是否出现基于阻力位假突破的卖出信号。

检查是否出现基于阻力位假突破的卖出信号。 逻辑 ： 检查当前价格是否低于参考点（阻力位）。 确认是否出现错误突破（价格上涨到阻力位上方，然后返回阻力位下方）。 如果满足条件，则返回 true。

：

操作逻辑

识别顶部和底部： 当当前蜡烛图的高点高于相邻蜡烛图的高点时，即为 顶部 。

。 当当前蜡烛图的低点低于相邻蜡烛图的低点时，则为底部。 更新支撑位和阻力位： 上次确定的顶部被存储为阻力位。

最后确定的底部存储为支撑位。 买入和卖出信号： 当价格突破支撑位并返回支撑位上方时，会生成 买入 信号。

信号。 当价格突破阻力位后又回到阻力位下方时，就会产生卖出 信号。

使用示例

该指标可应用于 MetaTrader 5 的任何图表。

它将显示 蓝色箭头表示买点。 红色箭头表示卖点。 蓝线表示支撑。 红线表示阻力。 其他箭头表示顶部和底部。



最终考虑因素