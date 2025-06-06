Индикатор "False Breakouts.mq5" - это инструмент для MetaTrader 5, который визуально определяет и отмечает точки покупки и продажи на основе ложных прорывов поддержки и сопротивления. Он использует буферы для отображения стрелок покупки (синие) и продажи (красные), а также линии поддержки (синие) и сопротивления (красные) и дополнительные стрелки для вершин и низов рынка. Основная логика индикатора заключается в определении вершин и низов на основе высоких и низких цен свечей, динамически обновляя уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается обратно, индикатор генерирует сигналы на покупку или продажу соответственно. Это полезный инструмент для трейдеров, которые используют стратегии, основанные на ложных прорывах.

Советник автоматически торгует по сигналам тренда и средней реверсии с подтвержденными параметрами.