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AlphaTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54459
Индикатор "False Breakouts.mq5" - это инструмент для MetaTrader 5, который визуально определяет и отмечает точки покупки и продажи на основе ложных прорывов поддержки и сопротивления. Он использует буферы для отображения стрелок покупки (синие) и продажи (красные), а также линии поддержки (синие) и сопротивления (красные) и дополнительные стрелки для вершин и низов рынка. Основная логика индикатора заключается в определении вершин и низов на основе высоких и низких цен свечей, динамически обновляя уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается обратно, индикатор генерирует сигналы на покупку или продажу соответственно. Это полезный инструмент для трейдеров, которые используют стратегии, основанные на ложных прорывах.MeanReversionTrendEA
Советник автоматически торгует по сигналам тренда и средней реверсии с подтвержденными параметрами.
На торговлю XAUUSD (золото) часто влияют важные экономические новости, такие как релизы по доллару, фунту или евро. Чтобы снизить риски в эти волатильные периоды, необходимо использовать фильтр новостей в вашем советнике (EA). В этой статье я расскажу, как создать простой фильтр новостей в MT5 и применить его для торговли XAUUSD.Multi-Day Dynamic VWAP
Динамический уровень VWAP, который может быть усреднен за несколько дней