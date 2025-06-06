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Индикаторы

AlphaTrend - индикатор для MetaTrader 5

Mahmut Deniz
Mahmut Deniz

Mahmut Deniz

3 кода 1 комментарий
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(5)
Опубликован:
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Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54459

Ложные расставания Ложные расставания

Индикатор "False Breakouts.mq5" - это инструмент для MetaTrader 5, который визуально определяет и отмечает точки покупки и продажи на основе ложных прорывов поддержки и сопротивления. Он использует буферы для отображения стрелок покупки (синие) и продажи (красные), а также линии поддержки (синие) и сопротивления (красные) и дополнительные стрелки для вершин и низов рынка. Основная логика индикатора заключается в определении вершин и низов на основе высоких и низких цен свечей, динамически обновляя уровни поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается обратно, индикатор генерирует сигналы на покупку или продажу соответственно. Это полезный инструмент для трейдеров, которые используют стратегии, основанные на ложных прорывах.

MeanReversionTrendEA MeanReversionTrendEA

Советник автоматически торгует по сигналам тренда и средней реверсии с подтвержденными параметрами.

Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5 Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5

На торговлю XAUUSD (золото) часто влияют важные экономические новости, такие как релизы по доллару, фунту или евро. Чтобы снизить риски в эти волатильные периоды, необходимо использовать фильтр новостей в вашем советнике (EA). В этой статье я расскажу, как создать простой фильтр новостей в MT5 и применить его для торговли XAUUSD.

Multi-Day Dynamic VWAP Multi-Day Dynamic VWAP

Динамический уровень VWAP, который может быть усреднен за несколько дней