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1.04 版增加了不同图表的光标同步功能。由于某些原因，该功能无法与分离的图表同步，但如果将终端拉伸到两个显示器上，则图表会同步移动。
在 1.05 版中，增加了只同步同名符号的可能性。
31.05.2025 在 1.08 版中进行了各种有用的更改
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56228
蜡烛尺寸
开发 "Candle_size.mq5 "指标的目的是在图表上显示蜡烛的大小，从而对价格走势进行清晰、详细的可视化分析。它计算每根蜡烛最高价和最低价之间的差值，并将格式化后的值以文本形式显示在相应蜡烛旁边。该功能对于想要评估波动性或识别特定价格行为模式的交易者尤其有用。Basket Manager EA
该 EA 意在实施一些管理篮子的规则。
加密趋势
CryptoTrend 1.00 Expert Advisor 是一款专为交易加密货币（尤其是 BTC）而设计的自动交易系统。主要功能：布林指标：用于识别市场极端情况并生成买入和卖出信号。 订单块过滤：允许查找支撑位和阻力位，这有助于减少错误信号的数量。 自学：根据胜负交易的统计数据调整入场阈值，这使 Expert Advisor 能够适应不断变化的市场条件。 风险管理：根据风险分析和相关性计算止损（SL）和止盈（TP）水平。Collect Data (Date, Time and Close Price)
一个简单的起点脚本，用于收集数据并按最新最旧顺序发送到 CSV。本例只收集收盘价数据。