







1.04 版增加了不同图表的光标同步功能。由于某些原因，该功能无法与分离的图表同步，但如果将终端拉伸到两个显示器上，则图表会同步移动。

在 1.05 版中，增加了只同步同名符号的可能性。

31.05.2025 在 1.08 版中进行了各种有用的更改































