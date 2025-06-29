该 EA 设计用于利用移动平均线和随机振荡指标发出的信号自动跟踪市场趋势。EA 利用移动平均线交叉检测买入和卖出信号，并利用随机指标确认趋势。此外，该 EA 还包括自动仓位管理功能，如设置止盈、止损和手数加倍，以提高在趋势市场中的交易效率。

该脚本和 EA 使编码员能够回溯测试其使用 MQL5 日历的基于新闻的策略。