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Trade Assistant MetaTrader 指标- 基于三个标准指标的多时间框架指标： 随机 振荡器、 RSI （ 相对强弱指数）和 CCI （ 商品通道指数）。它显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 时间框架的当前趋势方向。使用该指标时，您可以清楚地了解所有重要时间框架的趋势。将该指标附加到哪个时间框架并不重要。该指标可下载至 MT4 和 MT5。
输入参数
- CheckCandle （ 默认 = 上一根）--在哪根蜡烛上检查指标值--对显示和警报均有效。
- PercentK （ 默认 = 8）- 用于计算随机指标线 %K 的周期（以条为单位）。
- PercentD （ 默认 = 3）- 用于计算随机指标线 %D 的柱状周期。
- Slowing （ 默认 = 3）- 随机指标的减缓值。
- RSIP1 （ 默认 = 14）- 第一个 RSI（快速）的周期。
- RSIP2 （ 默认 = 70）-- 第二个 RSI（慢速）的周期。
- Enable （ 默认 = false/true）--如果为 "true"，Trade Assistant（交易助理）将计算并显示给定时间框架的信号。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认 = false）- 如果为 "true"，当某些时间框架出现信号汇合时，将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当某些时间段出现信号汇合时，将发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当某些时间段出现信号汇合时，将发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- 其他参数 - 趋势方向箭头和颜色的符号代码。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55521
Smart Trend Follower
该 EA 设计用于利用移动平均线和随机振荡指标发出的信号自动跟踪市场趋势。EA 利用移动平均线交叉检测买入和卖出信号，并利用随机指标确认趋势。此外，该 EA 还包括自动仓位管理功能，如设置止盈、止损和手数加倍，以提高在趋势市场中的交易效率。Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA
该脚本和 EA 使编码员能够回溯测试其使用 MQL5 日历的基于新闻的策略。
水印
水印指标轻巧而高效，设计用于在 MetaTrader 5 主图表上显示信息丰富的水印。 它会自动显示当前符号、图表时间和资产描述，让交易者可以定制自己的界面，既时尚又方便。Portable Moving Average
只需调用一次函数即可计算移动平均值。代码可在不同项目间轻松传输。