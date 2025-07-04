당사 팬 페이지에 가입하십시오
스프레드 메타 트레이더 표시기 - 차트의 메인 창에 현재 스프레드를 표시합니다. 글꼴 매개변수, 인디케이터의 위치 및 스프레드 값의 정규화를 수정할 수 있습니다. 스프레드는 매 틱 후에 다시 그려져 가장 최신의 활성 스프레드 값을 보장합니다. 이는 스프레드가 가변적이거나 스프레드가 자주 확대되는 브로커에 유용할 수 있습니다. 스프레드 레이블을 현재 입찰가 라인 근처에 표시하도록 설정할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- UseCustomPipSize ( 기본값 = false) -참이면 핍 크기는DecimalPlaces 입력 매개변수를 기준으로 하고, 그렇지 않으면 브로커의 기본 핍 크기가 사용됩니다.
- DecimalPlaces ( 기본값 = 0) - 핍의 소수점 이하 자릿수입니다. 예: 핍이 "0.0001"처럼 보이는 경우 "4".
- AlertIfSpreadAbove ( 기본값 = 0) - 0 이상이면 스프레드가 지정된 값을 초과하면 정의된 알림 중 하나 이상이 발행됩니다.
- AlertNative ( 기본값 = true) -참이면 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- AlertSound ( 기본값 = false) -참이면 사운드 알림이 재생됩니다.
- AlertEmail ( 기본값 = false) -참이면 이메일을 통해 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 알림 알림 ( 기본값 = false) -참이면 알림이 모바일 장치로 푸시 알림을 통해 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- DrawLabel ( 기본값 = false) -참이면 현재 스프레드 값이 있는 작은 텍스트 레이블이 입찰가 선 근처에 그려집니다.
- font_color ( 기본값 = 빨간색) - 스프레드 표시기의 색상입니다.
- font_size ( 기본값 = 14) - 스프레드 표시기의 크기입니다.
- font_face ( 기본값 = "Arial") - 스프레드 인디케이터의 글꼴입니다.
- corner ( 기본값 = ANCHOR_LEFT_UPPER) - 차트에서 스프레드 인디케이터의 위치.
- 스프레드_거리_x ( 기본값 = 10) - 모서리에서 인디케이터까지의 수평 거리.
- 스프레드_거리_y ( 기본값 = 130) - 모서리에서 인디케이터까지의 수직 거리.
- DrawTextAsBackground ( 기본값 = false) -참이면 스프레드 값의 텍스트 레이블이 배경으로 그려집니다. 인디케이터가 차트를 가리는 것을 방지하려는 경우 유용할 수 있습니다.
- label_font_color ( 기본값 = 빨간색) - 스프레드 레이블의 색상입니다.
- label_font_size ( 기본값 = 13) - 스프레드시트 레이블의 크기입니다.
- label_font_face ( 기본값 = "Courier") - 스프레드시트 라벨의 글꼴입니다.
