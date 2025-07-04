이 라이브러리에는 범용 해시 함수의 알고리즘인 adler32, CRC-32, MaHash8v64가 포함되어 있습니다. 또한 기본 시스템에서 십진수에서 문자열 표현으로 또는 그 반대로 변환하는 함수도 포함되어 있습니다.

샤프 추세주기(메타트레이더 인디케이터) - 주기를 사용하여 MACD 라인에 대한 스토캐스틱 오버 스토캐스틱을 계산하여 생성되는 주기적 오실레이터입니다. 그 결과 추세 중 고르지 않고 변화에 매우 빠르게 반응하는 개선된 버전의 오실레이터가 탄생했습니다. 이 알고리즘은 통화 추세가 주기에 따라 가속 및 감속한다고 가정한 더그 샤프가 개발했습니다. 이 알고리즘은 2008년에 공개되었습니다. 샤프 추세주기는 추세 방향 변화를 결정하는 두 가지 방법, 즉 MACD와 평활 스토캐스틱 오실레이터를 결합하려고 시도합니다. 지표의 값은 0에서 100 사이에서 변동합니다. 25와 75의 두 가지 트리거 레벨이 사용됩니다. 선택적 알림을 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4, MT5용을 다운로드할 수 있습니다.

이 전문가 어드바이저는 차트 동기화를 수행합니다.