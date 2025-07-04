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Spread MetaTrader 指标- 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。
输入参数
- UseCustomPipSize （ UseCustomPipSize）（默认 = false）--如果为 "true"，点数大小将根据 输入 参数DecimalPlaces 确定，否则将使用经纪商默认的点数大小。
- DecimalPlaces （ 默认 = 0）- 点数中的小数位数。例如，如果点数看起来像 "0.0001"，则为 "4"。
- AlertIfSpreadAbove （ AlertIfSpreadAbove）（默认 = 0）- 如果高于 0，则在点差超过给定值时发出一个或多个已定义的警报。
- AlertNative （ 默认值 = true）- 如果为 true，则将使用本地弹出式警报。
- AlertSound （ 默认值 = false）- 如果为 true，则将播放声音警报。
- AlertEmail （ 默认值 = false）- 如果为 "true"，则将通过电子邮件发送警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- AlertNotification （ 默认 = false）- 如果为 "true"，警报将通过推送通知发送到您的移动设备。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- DrawLabel （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在买入线附近绘制包含当前点差值的小文本标签。
- font_color ( default = Red) - 点差指标的颜色。
- font_size （ 默认 = 14）- 价差指示器的大小。
- font_face ( default = "Arial") - 价差指示器的字体。
- corner （ 默认 = ANCHOR_LEFT_UPPER）- 扩散指标在图表上的位置。
- spread_distance_x （ 默认 = 10）- 从角落到指标的水平距离。
- spread_distance_y （ 默认 = 130）- 从角落到指标的垂直距离。
- DrawTextAsBackground （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则带有价差值的文本标签将作为背景绘制。如果想防止指标遮挡图表，这将非常有用。
- label_font_color （ 默认 = 红色）- 利差标签的颜色。
- label_font_size （ 默认 = 13）- 利差标签的大小。
- label_font_face （ 默认 = "Courier"）- 展开标签的字体。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55513
该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平 "并附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），则只需附加此指标即可。 BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。 TextBarsBack（回溯文本条）--指定从当前绘制水平标签的条数回溯到历史上的条数。 注意：虽然代码中引用了魔法数字，但目前它并未包含在交易线中。如果您在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。Baseline: iMA + ATR Bands
将移动平均线与基于 ATR 的上下限相结合，作为趋势过滤器和波动通道。
Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标）--这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以在 MT4、MT5 上下载该指标。RSIOMA MT5
RSIOMA MetaTrader 指标 - 该指标采用两条移动平均线，计算出它们的 RSI（相对强弱指数），然后再加上一条计算出的 RSI 移动平均线。现在，这两条线可以准确地发出趋势变化的信号。它们显示在单独的窗口中，从 0 变为 100。辅助柱状图可快速浏览当前趋势。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的 MetaTrader 平台。