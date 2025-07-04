Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标） --这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以下载该指标，用于 MT4 、 MT5 。

输入参数

主要参数

MAShort （ 默认 = 23）- 用于计算 MACD 线的快速移动平均线周期。应小于 MALong 。

默认 = 23）- 用于计算 MACD 线的快速移动平均线周期。应小于 。 MALong （ 默认 = 50）- 用于计算 MACD 线的慢速移动平均线周期。应大于 MAShort 。

默认 = 50）- 用于计算 MACD 线的慢速移动平均线周期。应大于 。 周期 （ 默认值 = 10）- 以图表周期为单位的周期长度。由于会计算两个随机指标，因此周期长度是原来的两倍。

警报

ShowArrows （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，则在产生信号的相应条形图上方或下方绘制箭头。

默认 = false）- 如果 "，则在产生信号的相应条形图上方或下方绘制箭头。 UpColor （ 默认 = clrBlue）- 看涨信号箭头的颜色。

默认 = clrBlue）- 看涨信号箭头的颜色。 DownColor （ 默认 = clrRed）- 看跌信号箭头的颜色。

默认 = clrRed）- 看跌信号箭头的颜色。 ShowAlerts （ 显示 警报）（默认值 = false）- 如果 为 "true "，信号生成时将调用显示警报。

警报）（默认值 = false）- 如果 "，信号生成时将调用显示警报。 SoundAlerts （ 声音 警报）（默认值 = false）- 如果 为 "true "，信号生成时将播放声音警报。

警报）（默认值 = false）- 如果 "，信号生成时将播放声音警报。 EmailAlerts （ 默认值 = false）- 如果 为 "true "，当信号生成时将发送电子邮件警报。

默认值 = false）- 如果 "，当信号生成时将发送电子邮件警报。 PushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，信号生成时将发送推送通知警报。





策略

在交易中使用该指标的最简单、最明显的方法是，当该线下降到 75 水平以下时卖出，当该线上升到 25 水平以上时买入。Doug Schaff（《Schaff Trend Cycle》一书的作者）提供了以下方法来过滤掉更多的不良信号：对于买入信号，触发条之后的条形图应收盘于触发条的高点之上；对于卖出信号，触发条之后的条形图应收盘于触发条的低点之下。触发条形图是指在沙夫趋势周期上升到 25 以上或下降到 75 以下的同时形成的条形图。



