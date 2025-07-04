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Schaff Trend Cycle MT5 - MetaTrader 5脚本

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Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标） --这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以下载该指标，用于 MT4 MT5

输入参数

主要参数

  • MAShort 默认 = 23）- 用于计算 MACD 线的快速移动平均线周期。应小于MALong
  • MALong 默认 = 50）- 用于计算 MACD 线的慢速移动平均线周期。应大于MAShort
  • 周期 默认值 = 10）- 以图表周期为单位的周期长度。由于会计算两个随机指标，因此周期长度是原来的两倍。

警报

  • ShowArrows 默认 = false）- 如果为 "true"，则在产生信号的相应条形图上方或下方绘制箭头。
  • UpColor 默认 = clrBlue）- 看涨信号箭头的颜色。
  • DownColor 默认 = clrRed）- 看跌信号箭头的颜色。
  • ShowAlerts显示 警报）（默认值 = false）- 如果为 "true"，信号生成时将调用显示警报。
  • SoundAlerts声音 警报）（默认值 = false）- 如果为 "true"，信号生成时将播放声音警报。
  • EmailAlerts 默认值 = false）- 如果为 "true"，当信号生成时将发送电子邮件警报。
  • PushAlerts 默认 = false）- 如果为 "true"，信号生成时将发送推送通知警报。


策略

在交易中使用该指标的最简单、最明显的方法是，当该线下降到 75 水平以下时卖出，当该线上升到 25 水平以上时买入。Doug Schaff（《Schaff Trend Cycle》一书的作者）提供了以下方法来过滤掉更多的不良信号：对于买入信号，触发条之后的条形图应收盘于触发条的高点之上；对于卖出信号，触发条之后的条形图应收盘于触发条的低点之下。触发条形图是指在沙夫趋势周期上升到 25 以上或下降到 75 以下的同时形成的条形图。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55511

Spread indicator MT5 Spread indicator MT5

Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5 Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5

该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平 "并附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），则只需附加此指标即可。 BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。 TextBarsBack（回溯文本条）--指定从当前绘制水平标签的条数回溯到历史上的条数。 注意：虽然代码中引用了魔法数字，但目前它并未包含在交易线中。如果您在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。

RSIOMA MT5 RSIOMA MT5

RSIOMA MetaTrader 指标 - 该指标采用两条移动平均线，计算出它们的 RSI（相对强弱指数），然后再加上一条计算出的 RSI 移动平均线。现在，这两条线可以准确地发出趋势变化的信号。它们显示在单独的窗口中，从 0 变为 100。辅助柱状图可快速浏览当前趋势。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的 MetaTrader 平台。

Round Levels MT5 Round Levels MT5

圆形水平 MetaTrader 指标 - MT4/MT5 指标，可根据您的配置显示圆形水平及其附近区域。它可用于在自然的心理支撑区和阻力区进行交易。当价格处于支撑或阻力区域时，它还可以发出警报。