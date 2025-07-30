MQL5 Expert Advisor 使用 MQL5 日历对影响重大的外汇新闻事件做出反应。它可识别与通胀（CPI/PPI）和利率决定相关的新闻，使用挂单进行突破交易。是希望自动执行基于新闻的策略的交易者的理想选择。(这只是一个起点）

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