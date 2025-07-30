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Candle Range MetaTrader 指标 - 是一个非常简单、轻量级的指标，可在鼠标移动时以点数为单位显示蜡烛的范围。除最高/最低范围外，它还可选择显示蜡烛体大小（开盘/收盘）。多个显示参数可用于控制指标的外观。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。
输入参数
- ShowBodySize （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则也将显示蜡烛体的大小。
- HavePipettes （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将假定货币对的报价包含吸管，并相应显示吸管范围。
- TrueRange （ 默认 = false）- 如果为真，指标将计算真实范围（包括缺口部分），而不是正常范围。
- font_color （ 默认 = clrLightGray）- 蜡烛量程指标的颜色。
- font_size ( default = 10) - 蜡烛量程指标的大小。
- font_face ( default = "Verdana") - 蜡烛范围指标的字体。
- corner ( default = CORNER_LEFT_UPPER) - 蜡烛量程指标在图表上的位置。
- distance_x ( 默认 = 3) - 从角落到指标的水平距离。
- distance_y ( 默认 = 12) - 从角落到指标的垂直距离。
- DrawTextAsBackground （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则带有蜡烛区间值的文本标签将作为背景绘制。如果您想防止指标遮挡图表，这将非常有用。
- ObjectPrefix （ 默认 = "CR-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55115
EQ
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