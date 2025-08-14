该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 它是一个可定制的起点，可满足任何特定需求。

一次性和一次性未平仓虚拟头寸的历史权益，以分析价差/权益交易的效率

"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号

数据收集原型。 小时的数据窗口（用于数据收集）的虚拟缓冲区，以及每天小时的额外缓冲区。时的注释。