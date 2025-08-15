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Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes - MetaTrader 5脚本
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目的
用户可收集数据用于建模。时间虚拟变量经常用于经济建模。下面的简单指标很容易扩展，它将每个小时作为一个二进制缓冲数组向量。最后一个缓冲数组向量存储小时本身。
如果使用 CopyBuffer 等函数将其他指标的数据收集到 CSV 中，该指标就可以将收集到的小时虚拟列作为附加数据。
- 这是一个简单的代码，适用于收集数据（如用于 ML）的人员，这样您就可以在建模时使用现成的虚拟变量（缓冲区 0 至 23）或小时变量（缓冲区 24）。
查看代码
- 首先声明缓冲区编号和地块编号为 25：
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 25
缓冲区标签
- 划定数据窗口的缓冲区标签：
#property indicator_label1 "Hour 00" #property indicator_label2 "Hour 01" #property indicator_label3 "Hour 02" #property indicator_label4 "Hour 03" #property indicator_label5 "Hour 04" #property indicator_label6 "Hour 05" #property indicator_label7 "Hour 06" #property indicator_label8 "Hour 07" #property indicator_label9 "Hour 08" #property indicator_label10 "Hour 09" #property indicator_label11 "Hour 10" #property indicator_label12 "Hour 11" #property indicator_label13 "Hour 12" #property indicator_label14 "Hour 13" #property indicator_label15 "Hour 14" #property indicator_label16 "Hour 15" #property indicator_label17 "Hour 16" #property indicator_label18 "Hour 17" #property indicator_label19 "Hour 18" #property indicator_label20 "Hour 19" #property indicator_label21 "Hour 20" #property indicator_label22 "Hour 21" #property indicator_label23 "Hour 22" #property indicator_label24 "Hour 23" #property indicator_label25 "Hour"
缓冲区声明
- 继续声明缓冲区，并声明一个整数变量，表示稍后计算的一天中的小时数。
double hourBuffer0[]; double hourBuffer1[]; double hourBuffer2[]; double hourBuffer3[]; double hourBuffer4[]; double hourBuffer5[]; double hourBuffer6[]; double hourBuffer7[]; double hourBuffer8[]; double hourBuffer9[]; double hourBuffer10[]; double hourBuffer11[]; double hourBuffer12[]; double hourBuffer13[]; double hourBuffer14[]; double hourBuffer15[]; double hourBuffer16[]; double hourBuffer17[]; double hourBuffer18[]; double hourBuffer19[]; double hourBuffer20[]; double hourBuffer21[]; double hourBuffer22[]; double hourBuffer23[]; double hourBuffer[]; int bar_hour;
索引和绘图
为所有作为数据的缓冲区设置索引，并使用循环关闭绘图（尝试使用循环进行索引时出现错误，即不能通过 SetIndexBuffer 传递例如 hourBuffer[q]，因此要逐个进行；但循环似乎对 PlotIndexSetInteger 有效）。
// 将缓冲区分配给索引，从图表中隐藏，在数据窗口中显示 SetIndexBuffer(0, hourBuffer0, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1, hourBuffer1, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2, hourBuffer2, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3, hourBuffer3, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4, hourBuffer4, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5, hourBuffer5, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(6, hourBuffer6, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(7, hourBuffer7, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(8, hourBuffer8, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(9, hourBuffer9, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(10, hourBuffer10, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(11, hourBuffer11, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(12, hourBuffer12, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(13, hourBuffer13, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(14, hourBuffer14, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(15, hourBuffer15, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(16, hourBuffer16, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(17, hourBuffer17, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(18, hourBuffer18, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(19, hourBuffer19, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(20, hourBuffer20, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(21, hourBuffer21, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(22, hourBuffer22, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(23, hourBuffer23, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(24, hourBuffer, INDICATOR_DATA); for(int i = 0; i < 24; i++) { PlotIndexSetInteger(i, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_NONE); PlotIndexSetInteger(i, PLOT_SHOW_DATA, true); } return(INIT_SUCCEEDED); }
OnCalculate 函数循环和程序
- 然后我们进入 OnCalculate 函数：
- 在这里，我们将所有缓冲区置回 0，只将与当前小时对应的缓冲区置 1。这里可能会提高效率，但稍后再说。
if(rates_total <= 0) return(0); // 我们将从第一个未处理的条形图开始重新计算 int start = (prev_calculated > 0 ? prev_calculated - 1 : 0); for(int i = start; i < rates_total; i++) { // 计算条形图 i 的小时数 (0..23) bar_hour = (int)((time[i] % 86400) / 3600); // 1) 将条形图 i 的所有 24 个缓冲区设置为 0 hourBuffer0[i] = 0.0; hourBuffer1[i] = 0.0; hourBuffer2[i] = 0.0; hourBuffer3[i] = 0.0; hourBuffer4[i] = 0.0; hourBuffer5[i] = 0.0; hourBuffer6[i] = 0.0; hourBuffer7[i] = 0.0; hourBuffer8[i] = 0.0; hourBuffer9[i] = 0.0; hourBuffer10[i] = 0.0; hourBuffer11[i] = 0.0; hourBuffer12[i] = 0.0; hourBuffer13[i] = 0.0; hourBuffer14[i] = 0.0; hourBuffer15[i] = 0.0; hourBuffer16[i] = 0.0; hourBuffer17[i] = 0.0; hourBuffer18[i] = 0.0; hourBuffer19[i] = 0.0; hourBuffer20[i] = 0.0; hourBuffer21[i] = 0.0; hourBuffer22[i] = 0.0; hourBuffer23[i] = 0.0; hourBuffer[i] = EMPTY_VALUE; // 2) 现在只将匹配缓冲区设置为 1 switch (bar_hour) { case 0: hourBuffer0[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 1: hourBuffer1[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 2: hourBuffer2[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 3: hourBuffer3[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 4: hourBuffer4[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 5: hourBuffer5[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 6: hourBuffer6[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 7: hourBuffer7[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 8: hourBuffer8[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 9: hourBuffer9[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 10: hourBuffer10[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 11: hourBuffer11[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 12: hourBuffer12[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 13: hourBuffer13[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 14: hourBuffer14[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 15: hourBuffer15[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 16: hourBuffer16[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 17: hourBuffer17[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 18: hourBuffer18[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 19: hourBuffer19[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 20: hourBuffer20[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 21: hourBuffer21[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 22: hourBuffer22[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 23: hourBuffer23[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; } string localHourText = HourToText(bar_hour); Comment("The hour is: ", localHourText); } // 返回已处理的条数 return(rates_total);
为注释增添风味的函数
- 最后是一个注释程序：
- 这实际上是一个调试检查，但我保留了注释。
string HourToText(int bh) { string TextHour; switch(bh) { case 0: TextHour = "12 am"; // 以 12 小时格式表示的午夜时刻 break; case 1: TextHour = "1 am"; break; case 2: TextHour = "2 am"; break; case 3: TextHour = "3 am"; break; case 4: TextHour = "4 am"; break; case 5: TextHour = "5 am"; break; case 6: TextHour = "6 am"; break; case 7: TextHour = "7 am"; break; case 8: TextHour = "8 am"; break; case 9: TextHour = "9 am"; break; case 10: TextHour = "10 am"; break; case 11: TextHour = "11 am"; break; case 12: TextHour = "12 pm"; // 正午 12 小时制 break; case 13: TextHour = "1 pm"; break; case 14: TextHour = "2 pm"; break; case 15: TextHour = "3 pm"; break; case 16: TextHour = "4 pm"; break; case 17: TextHour = "5 pm"; break; case 18: TextHour = "6 pm"; break; case 19: TextHour = "7 pm"; break; case 20: TextHour = "8 pm"; break; case 21: TextHour = "9 pm"; break; case 22: TextHour = "10 pm"; break; case 23: TextHour = "11 pm"; break; default: // 以防 "bh "超出范围 (0..23) TextHour = "Unknown"; break; } return TextHour;
请注意，目前只能通过数据窗口显示。
圣诞快乐，祝大家 2025 年新年快乐。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54446
2 Moving Averages with Bollinger Bands
"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号Perfect Trailing StopLoss
将这些代码复制到您正忙着编码的任何 EA 中，您就会有一个拖尾斜线，您唯一需要修改的可能是 InpMagic 用于您的魔法数字，或者您可以直接原样复制我的代码，记住要添加 COrderinfo ord; 和 CPositionInfo pos；