价格上涨指标

适用于 MetaTrader 5 的 MarketPredictor MarketPredictor 是适用于 MetaTrader 5 的创新型智能交易系统 (EA)，它利用正弦函数、快速傅立叶变换 (FFT)、sigmoid 函数和蒙特卡罗模拟等数学模型来分析和预测市场走势。本项目专为对技术和金融创新感兴趣的开发人员、数学爱好者和交易者设计。 欢迎直接在本主题中提出、讨论和实施代码创意。无论是新功能、改进建议还是策略，我们都欢迎您为进一步开发和优化 MarketPredictor 做出贡献。 我们也欢迎您添加我，私下澄清问题，在 GitHub 项目上进行合作，或直接向我发送您的反馈。让我们一起创造奇迹，让这个项目更上一层楼！