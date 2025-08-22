代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Price increase Indicator - MetaTrader 5脚本

[删除] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
795
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

价格上涨指标以百分比为单位计算范围和价格变化。

更新 13.12.2024：上一版本中有一处错误。现已更正！


价格上涨指标


价格上涨指标设置


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54161

价格上涨指标 价格上涨指标

价格增长指标以百分比为单位计算利润和价格变化。

Crash Spike Trade Pattern Crash Spike Trade Pattern

该指标检测 3 根蜡烛上的特定看跌尖峰形态

MarketPredictor MarketPredictor

适用于 MetaTrader 5 的 MarketPredictor MarketPredictor 是适用于 MetaTrader 5 的创新型智能交易系统 (EA)，它利用正弦函数、快速傅立叶变换 (FFT)、sigmoid 函数和蒙特卡罗模拟等数学模型来分析和预测市场走势。本项目专为对技术和金融创新感兴趣的开发人员、数学爱好者和交易者设计。 欢迎直接在本主题中提出、讨论和实施代码创意。无论是新功能、改进建议还是策略，我们都欢迎您为进一步开发和优化 MarketPredictor 做出贡献。 我们也欢迎您添加我，私下澄清问题，在 GitHub 项目上进行合作，或直接向我发送您的反馈。让我们一起创造奇迹，让这个项目更上一层楼！

High-Performance Time Functions (TimeUtils) High-Performance Time Functions (TimeUtils)

处理时间的高效功能。