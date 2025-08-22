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Price increase Indicator - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/54161
价格上涨指标
价格增长指标以百分比为单位计算利润和价格变化。Crash Spike Trade Pattern
该指标检测 3 根蜡烛上的特定看跌尖峰形态
MarketPredictor
适用于 MetaTrader 5 的 MarketPredictor MarketPredictor 是适用于 MetaTrader 5 的创新型智能交易系统 (EA)，它利用正弦函数、快速傅立叶变换 (FFT)、sigmoid 函数和蒙特卡罗模拟等数学模型来分析和预测市场走势。本项目专为对技术和金融创新感兴趣的开发人员、数学爱好者和交易者设计。 欢迎直接在本主题中提出、讨论和实施代码创意。无论是新功能、改进建议还是策略，我们都欢迎您为进一步开发和优化 MarketPredictor 做出贡献。 我们也欢迎您添加我，私下澄清问题，在 GitHub 项目上进行合作，或直接向我发送您的反馈。让我们一起创造奇迹，让这个项目更上一层楼！High-Performance Time Functions (TimeUtils)
处理时间的高效功能。