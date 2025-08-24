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Индикаторы

Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 5

Rama Destrian Hartadi
Rama Destrian Hartadi

Rama Destrian Hartadi

5 (1)
I am a programmer with expertise in creating automated trading strategies. If you're looking for a custom solution tailored to your trading needs, feel free to reach out! You can contact me via email, chat directly, or place an order through my freelance profile using the link below:
2 кода 3 комментария
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Этот индикатор Fibonacci Bollinger Bands - конвертация из Pine Script (автор Rashad) в язык MQL5. Он сочетает в себе силу полос Боллинджера и уровней Фибоначчи, чтобы помочь трейдерам эффективно определять динамические зоны поддержки и сопротивления.

Особенности:

Автоматически рассчитывает уровни Фибоначчи по полосам Боллинджера.
Обеспечивает уникальную перспективу для сделок на прорыв и разворот.
Полная совместимость с MetaTrader 5.

Идеально подходит для трейдеров, которым нужны расширенные инструменты технического анализа. Скачайте и протестируйте его уже сегодня!

Вот код соснового скрипта:

study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true)
length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper_1= basis + (0.236*dev)
upper_2= basis + (0.382*dev)
upper_3= basis + (0.5*dev)
upper_4= basis + (0.618*dev)
upper_5= basis + (0.764*dev)
upper_6= basis + (1*dev)
lower_1= basis - (0.236*dev)
lower_2= basis - (0.382*dev)
lower_3= basis - (0.5*dev)
lower_4= basis - (0.618*dev)
lower_5= basis - (0.764*dev)
lower_6= basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1")
p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")


MQL5 Пример:

Пример




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53959

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