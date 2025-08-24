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Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Вот код соснового скрипта:
study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true) length = input(200, minval=1) src = input(hlc3, title="Source") mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50) basis = vwma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper_1= basis + (0.236*dev) upper_2= basis + (0.382*dev) upper_3= basis + (0.5*dev) upper_4= basis + (0.618*dev) upper_5= basis + (0.764*dev) upper_6= basis + (1*dev) lower_1= basis - (0.236*dev) lower_2= basis - (0.382*dev) lower_3= basis - (0.5*dev) lower_4= basis - (0.618*dev) lower_5= basis - (0.764*dev) lower_6= basis - (1*dev) plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2) p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1") p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53959
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MarketPredictor для MetaTrader 5 MarketPredictor - это инновационный советник для MetaTrader 5, который использует математические модели, такие как синусоидальные функции, быстрое преобразование Фурье (FFT), сигмоидальные функции и моделирование Монте-Карло для анализа и прогнозирования движения рынка. Этот проект предназначен для разработчиков, любителей математики и трейдеров, заинтересованных в объединении технологических и финансовых инноваций. Не стесняйтесь предлагать, обсуждать и реализовывать идеи кода прямо в этой теме. Будь то новые функции, предложения по улучшению или стратегии - любой вклад приветствуется для дальнейшего развития и оптимизации MarketPredictor. Вы также можете добавить меня, чтобы уточнить вопросы в частном порядке, сотрудничать с проектом на GitHub или отправить мне свой отзыв напрямую. Давайте вместе приготовим что-то потрясающее и поднимем этот проект на новый уровень!
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Имя эксперта - 'MultiStrategyEA'