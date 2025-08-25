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Seven strategies in One expert - эксперт для MetaTrader 5

Nikolaos Pantzos
Nikolaos Pantzos

Nikolaos Pantzos

4.3 (199)
44 продукта 44 кода 5 тем 288 комментариев
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(9)
Опубликован:
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Панель графиков MultiStrategyEA

Семь стратегий в одном эксперте" или "MultiStrategyEA" - это система, включающая код семи различных экспертов в одном эксперте.

В систему входят следующие эксперты: AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert.

Программа имеет множество параметров, так что каждый пользователь может найти подходящие настройки, соответствующие его инвестиционному профилю.

Он может работать на 28 различных парах, по одной паре на график.

Параметры по умолчанию являются ориентировочными,

Я рекомендую каждому пользователю поэкспериментировать, чтобы найти свои собственные настройки.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61921

CloseAgent CloseAgent

Инструмент оптимального закрытия с помощью полос Боллинджера и RSI.

Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands

Этот индикатор Fibonacci Bollinger Bands является переводом из Pine Script (автор Rashad) на язык MQL5.

Get min margin in to csv Get min margin in to csv

Скрипт MinMargins.mq5 предназначен для того, чтобы помочь трейдерам быстро рассчитать и задокументировать минимальную сумму денег, необходимую для открытия позиции с наименьшим размером лота по всем символам, доступным в Market Watch. Эти данные сохраняются в CSV-файле для удобства просмотра и анализа.

MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh) MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh)

Для упрощения процесса конвертации индикаторов и советников MT4 в MT5 была разработана новая библиотека интерфейсов. Эта библиотека поддерживает большинство функций MetaTrader 4, предлагая разработчикам унифицированное решение для кросс-платформенной совместимости.