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Seven strategies in One expert - эксперт для MetaTrader 5
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Семь стратегий в одном эксперте" или "MultiStrategyEA" - это система, включающая код семи различных экспертов в одном эксперте.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61921
Инструмент оптимального закрытия с помощью полос Боллинджера и RSI.Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands
Этот индикатор Fibonacci Bollinger Bands является переводом из Pine Script (автор Rashad) на язык MQL5.
Скрипт MinMargins.mq5 предназначен для того, чтобы помочь трейдерам быстро рассчитать и задокументировать минимальную сумму денег, необходимую для открытия позиции с наименьшим размером лота по всем символам, доступным в Market Watch. Эти данные сохраняются в CSV-файле для удобства просмотра и анализа.MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh)
Для упрощения процесса конвертации индикаторов и советников MT4 в MT5 была разработана новая библиотека интерфейсов. Эта библиотека поддерживает большинство функций MetaTrader 4, предлагая разработчикам унифицированное решение для кросс-платформенной совместимости.