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Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands - MetaTrader 5脚本
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该斐波纳奇布林线指标是从 Pine Script（作者：Rashad）转换到 MQL5 语言的。它将布林线的力量与斐波那契水平相结合，帮助交易者有效识别动态支撑和阻力区。
功能特点
在布林线上自动计算 Fibonacci 水平。
为突破和反转交易提供独特视角。
与 MetaTrader 5 完全兼容。
是寻求增强型技术分析工具的交易者的完美选择。立即下载并测试！
这里是松脚本代码：
study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true) length = input(200, minval=1) src = input(hlc3, title="Source") mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50) basis = vwma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper_1= basis + (0.236*dev) upper_2= basis + (0.382*dev) upper_3= basis + (0.5*dev) upper_4= basis + (0.618*dev) upper_5= basis + (0.764*dev) upper_6= basis + (1*dev) lower_1= basis - (0.236*dev) lower_2= basis - (0.382*dev) lower_3= basis - (0.5*dev) lower_4= basis - (0.618*dev) lower_5= basis - (0.764*dev) lower_6= basis - (1*dev) plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2) p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1") p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53959
High-Performance Time Functions (TimeUtils)
处理时间的高效功能。MarketPredictor
适用于 MetaTrader 5 的 MarketPredictor MarketPredictor 是适用于 MetaTrader 5 的创新型智能交易系统 (EA)，它利用正弦函数、快速傅立叶变换 (FFT)、sigmoid 函数和蒙特卡罗模拟等数学模型来分析和预测市场走势。本项目专为对技术和金融创新感兴趣的开发人员、数学爱好者和交易者设计。 欢迎直接在本主题中提出、讨论和实施代码创意。无论是新功能、改进建议还是策略，我们都欢迎您为进一步开发和优化 MarketPredictor 做出贡献。 我们也欢迎您添加我，私下澄清问题，在 GitHub 项目上进行合作，或直接向我发送您的反馈。让我们一起创造奇迹，让这个项目更上一层楼！
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使用布林线和 RSI 的最佳平仓工具。Seven strategies in One expert
专家名称为 "MultiStrategyEA