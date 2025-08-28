请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Volume weighted line chart with smoothing - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 860
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个简单的指标，用于绘制更平滑的线形图，同时还可使用刻度线成交量来确定市场方向。
其基本思想是为您提供市场的真实走向。
与线形图相比，你可以看到它忽略了市场的短暂波动。可以在输入中调整平滑度。
一些图形元素被添加进来，以强调市场的方向。
当水平线变为水平线时，进行交易并不是一个好主意。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53468
Comment
在测试器中的运行速度比标准功能快 50 倍。ServerTime
这是一款轻量级、可定制的工具，可在图表上显示服务器时间，以便做出精确的交易决策。
Bull Bear Volume
可清晰显示市场两侧成交量压力的指标simple mt5 trade copier
这是一个复印机模板