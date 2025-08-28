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Volume weighted line chart with smoothing - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这是一个简单的指标，用于绘制更平滑的线形图，同时还可使用刻度线成交量来确定市场方向。

其基本思想是为您提供市场的真实走向。

与线形图相比，你可以看到它忽略了市场的短暂波动。可以在输入中调整平滑度。

一些图形元素被添加进来，以强调市场的方向。

当水平线变为水平线时，进行交易并不是一个好主意。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/53468

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