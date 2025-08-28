这是一个简单的指标，用于绘制更平滑的线形图，同时还可使用刻度线成交量来确定市场方向。

其基本思想是为您提供市场的真实走向。



与线形图相比，你可以看到它忽略了市场的短暂波动。可以在输入中调整平滑度。

一些图形元素被添加进来，以强调市场的方向。

当水平线变为水平线时，进行交易并不是一个好主意。







