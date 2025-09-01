锤子指标可识别 MetaTrader 5 图表上的关键烛台形态，特别是绿色和红色锤子以及倒锤子。该指标旨在通过分析每个柱状图上的蜡烛图结构来突出价格的潜在反转点。锤形烛台的一般特征是烛体较小，下部灯芯较长，表明在下跌趋势之后存在潜在的买盘压力。相反，倒锤子则具有较长的上灯芯，可能暗示上升趋势之后可能出现反转。

该指标使用三个主要的自定义参数计算蜡烛芯和烛体之比，以检测这些形态：

MaxRatioShortWick（最大短 蜡烛芯比率）：设置短蜡烛芯相对于完整蜡烛图的最大比率，过滤顶部蜡烛芯最小的形态。

蜡烛芯比率）：设置短蜡烛芯相对于完整蜡烛图的最大比率，过滤顶部蜡烛芯最小的形态。 最小长蜡烛芯比率（MinRatioLongWick ）：定义长蜡烛芯的最小比率，确保检测到的形态与蜡烛体相比有明显的蜡烛芯长度。

）：定义长蜡烛芯的最小比率，确保检测到的形态与蜡烛体相比有明显的蜡烛芯长度。 最小蜡烛尺寸：指定符合锤子或倒锤子形态条件的烛台最小尺寸。

一旦识别出形态，指标将在图表上显示一个指定颜色（绿色或红色）的箭头，根据形态的方向，该箭头将放置在烛台的最高价或最低价附近。代码中的函数用于处理这些图形对象的创建和定位，以及在从图表中删除指标时清理对象。

该指标适合希望发现潜在反转的交易者，其参数可根据不同的时间框架和市场条件进行调整。它是一种多功能工具，可以为潜在的价格变化提供早期视觉提示，从而对各种交易策略起到补充作用。