거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
내역 수익 계산용 패널 - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 149
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 CalculateHistoryProfit 스크립트 버전 1.0은 외부 라이브러리 MtGuiController.dll에서 로드된 그래픽 패널을 사용하여 지정된 기간 동안의 수익을 계산하도록 설계되었습니다. 주요 기능:
- 사용자는 그래픽 패널을 통해 날짜 범위, 기호 및 매직넘버를 선택할 수 있습니다.
- 스크립트는 선택한 필터(심볼, 매직넘버)에 따라 총 수익과 거래 횟수를 계산합니다.
- 결과는 수익과 거래 횟수를 포함한 그래픽 패널에 표시됩니다.
- 스크립트는 날짜(오늘, 주, 월, 연도)를 빠르게 선택할 수 있는 사전 설정 버튼을 지원합니다.
선택한 매개 변수로 거래의 과거 성과를 빠르게 평가해야하는 트레이더에게 적합합니다.
저는 어떤 전문가가 어떻게 거래했는지 더 쉽게 이해할 수 있도록 직접 만들었습니다 (여러 전문가가 동일한 데모 계정에서 고정 된 로트로 작업 함). 나중에 보고 기간 동안의 최대 인출액 재계산을 여기에 추가하고 싶습니다...
설치 후 Include\Snail000\CalculateHistoryProfit 파일에서 첫 번째 줄을 수동으로 제거해야 합니다.mqh
그리고 라이브러리 폴더에서 라이브러리 MtGuiController.dll의 압축을 풉니다...
기사에 설명된 라이브러리를 구현한 Vasiliy Sokolov에게 많은 감사를 드립니다: https: //www.mql5.com/ko/articles/6549
외부 라이브러리가있는 코드를 CodeBase에로드하는 방법에 대한 힌트를위한 fxsaber!
라이브러리는 제가 약간 수정했으며 패널을 별도의 라이브러리로 구현하지 않고 기본 라이브러리에 통합했습니다.
라이브러리의 소스 코드가 있는 github 링크 : https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/
라이브러리 파일 MtGuiController.dll 링크 : https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/raw/refs/heads/master/mql5/MtGuiController.dll
저는 어떤 전문가가 어떻게 거래했는지 더 쉽게 이해할 수 있도록 직접 만들었습니다 (여러 전문가가 동일한 데모 계정에서 고정 된 로트로 작업 함). 나중에 보고 기간 동안의 최대 인출액 재계산을 여기에 추가하고 싶습니다...
설치 후 Include\Snail000\CalculateHistoryProfit 파일에서 첫 번째 줄을 수동으로 제거해야 합니다.mqh
그리고 라이브러리 폴더에서 라이브러리 MtGuiController.dll의 압축을 풉니다...
기사에 설명된 라이브러리를 구현한 Vasiliy Sokolov에게 많은 감사를 드립니다: https: //www.mql5.com/ko/articles/6549
외부 라이브러리가있는 코드를 CodeBase에로드하는 방법에 대한 힌트를위한 fxsaber!
라이브러리는 제가 약간 수정했으며 패널을 별도의 라이브러리로 구현하지 않고 기본 라이브러리에 통합했습니다.
라이브러리의 소스 코드가 있는 github 링크 : https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/
라이브러리 파일 MtGuiController.dll 링크 : https://github.com/5nail000/MtGui_ProfitCalculator/raw/refs/heads/master/mql5/MtGuiController.dll
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/52528
변동성 중지
변동성 스톱 - 변동성별 스톱 레벨 표시기SMI 에르고딕 발진기
에르고딕 오실레이터 스토캐스틱 모멘텀 지수(SMI)
쿠스쿠스 스타라이트
쿠스쿠스 스타라이트는 피셔 가격 변형을 이용해 추세와 잠재적 반전을 식별하는 오실레이터입니다. 스크립터의 원본 MT4 코드는 https://www.mql5.com/en/code/8365 에서 확인할 수 있습니다.InfoPanel 및 지원 기능이 있는 RiskManager
개선이 필요한 사이트의 첫 번째 코드. 모든 거래 시스템의 주요 구성 요소 인 위험 관리자에 대한 작업에서 트레이더를위한 이상적인 도구를 만들려는 아이디어