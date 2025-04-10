표시기는 차트에 임의의 초 단위 시간 프레임을 그립니다.

설정에서

일 수 - 일 수를 너무 많이 설정하면 계산하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

기간(초).

막대 또는 캔들 표시를 선택합니다.





참조 유틸리티의 차트와 비교해 보니 표시기가 캔들 스틱을 올바르게 그리는 것 같습니다.

이것은 본격적인 초 차트가 아니라 지표 일 뿐이라는 것을 이해해야합니다.

다른 인디케이터를 넣을 수 없습니다. 다른 지표를 설치하면 초 차트가 아닌 차트 기간의 값이 표시됩니다.



