Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Пан Призма № рычаг 72 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1134
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор создает скользящую линию на основе интерполяции полиномом 4 степени. Построенная линия экстраполируется с помощью синусоиды, а ееline_poweraxial или почти постоянна, или близка к наклонной линии power_line= 3 ( перерисовано для наглядности графика).
Из построенной и осевой синусоид удаляется по одному значению в каждой полосе и строится линия экстраполированных значений,которая не перерисовывается.
Внешние переменные:
line_power - степень экстраполированной линии;
leverage: левередж значений удаления для результирующей линии. Задается от первой скользящей линии, сдвинутой назад;
multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение отнимается от осевой, если равен единице, то от синусоиды, если равен минус единице, то от зеркальной точки синусоиды через осевую. Может принимать любое значение.
line4_SHIFT - сдвиг линии в результате экстраполяции значений;
interval - увеличение средней кратности.
Уточнение показателя от субъекта:вычисление разностей, примеры.
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/25229
Определение начала нового бара или свечи в обработчике события OnTick() эксперта.Spreads
Индикатор спреда двух символов
Базовая библиотека для создания профилей объемов на графике.Интросортировка (интроспективная сортировка) с использованием функциональных указателей
Гибридный алгоритм сортировки, обеспечивающий высокую производительность при сортировке массивов простых типов, структур или указателей объектов.