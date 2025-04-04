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Индикаторы

Пан Призма № рычаг 72 - индикатор для MetaTrader 5

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

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16 кодов 6 тем 395 комментариев
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Индикатор создает скользящую линию на основе интерполяции полиномом 4 степени. Построенная линия экстраполируется с помощью синусоиды, а ееline_poweraxial или почти постоянна, или близка к наклонной линии power_line= 3 ( перерисовано для наглядности графика).

Из построенной и осевой синусоид удаляется по одному значению в каждой полосе и строится линия экстраполированных значений,которая не перерисовывается.

Внешние переменные:

line_power - степень экстраполированной линии;

leverage: левередж значений удаления для результирующей линии. Задается от первой скользящей линии, сдвинутой назад;

multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение отнимается от осевой, если равен единице, то от синусоиды, если равен минус единице, то от зеркальной точки синусоиды через осевую. Может принимать любое значение.

line4_SHIFT - сдвиг линии в результате экстраполяции значений;

interval - увеличение средней кратности.

Уточнение показателя от субъекта:вычисление разностей, примеры.



Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/25229

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